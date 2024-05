Disney+ atteint un cap historique en dépassant la barre des 117 millions d’abonnés

L'activité de streaming direct de Disney, ancrée dans Disney+, a franchi une étape importante en enregistrant son premier trimestre de rentabilité, grâce notamment à une augmentation importante de son nombre d’abonnés.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, le segment de streaming de divertissement de Disney, qui comprend Disney+, Hulu et ESPN+, a généré un bénéfice d'exploitation de 47 millions de dollars. Il s'agit d'un revirement spectaculaire par rapport à l'année dernière, où le segment avait perdu 587 millions de dollars au cours de la même période. Il s’agit donc de la première fois que le service est rentable.

Dans l'ensemble, le streaming est toujours dans le rouge si l'on tient compte d'ESPN+, mais Disney a réitéré sa prévision selon laquelle l'ensemble du portefeuille de streaming atteindra la rentabilité d'ici la fin de l'année fiscale en cours, en septembre.

Le nombre d’abonnés à Disney+ explose

La force motrice a été le service Disney+ Core qui a ajouté 6,3 millions d'abonnés pour atteindre 117,6 millions au niveau mondial, dépassant les prévisions. Rien qu’aux Etats-Unis, Disney+ Core a fait un bond de 17 % en séquentiel pour atteindre 54 millions de membres payants, bénéficiant d'un bon coup de pouce grâce à un partenariat avec Charter pour offrir le service à certains clients du câble sans frais supplémentaires.

Si la croissance du nombre d'abonnés a joué un rôle, Disney a également bénéficié d'augmentations de prix substantielles pour Disney+ et Hulu au cours de l'année écoulée. Le revenu mensuel moyen par abonné Disney+ Core a augmenté de 6 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 7,28 dollars. Les prix plus élevés, combinés à des coûts de distribution plus faibles et à des recettes publicitaires croissantes, ont sans surprise contribué à la rentabilité de la diffusion en continu.

Pour ce qui est de l'avenir, Disney prévoit de commencer à sévir contre le partage de mots de passe pour ses services de streaming à partir du mois prochain dans certains marchés. Comme chez Netflix, cette nouvelle stratégie devrait permettre à Disney+ de voir son nombre d’abonnés augmenter significativement, au même titre que ses profits. Pour rappel, la nouvelle politique interdisant le partage de compte est prévue pour septembre partout dans le monde.