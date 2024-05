Android 15 : vos vidéos vont gagner en qualité quelle que soit l’appli que vous utilisez

Une nouveauté invisible d'Android 15 devrait permettre capturer des vidéos de meilleure qualité avec son smartphone, et ce peu importe l'application dédiée que l'on utilise pour ça.



Les smartphones sont devenus si doués en matière de photo et vidéos que cette fonctionnalité secondaire à l'époque est aujourd'hui l'argument de vente principal de bien des modèles. Tous ceux sous Android embarquent une application “caméra” dédiée et différente selon le constructeur. Si elle ne vous plaît pas, vous pouvez très bien choisir parmi les centaines d'autres accessibles sur le Play Store de Google, mais elles peuvent manquer de certains paramètres possédés par celle d'origine. Pour résoudre ce souci, Android a mis au point des extensions d'API que tous les développeurs peuvent utiliser.

Pour rappel, une API est une interface qui relie deux programmes entre eux afin qu'ils s’échangent des données ou, comme ici, des fonctionnalités. L'API Camera2 de la version “stock” d'Android 14, sur laquelle sont basées celles que vous utilisez sur votre smartphone, propose 5 extensions. Une application peut par exemple se servir de Bokeh qui “accentue le sujet au premier plan et rend l'arrière-plan flou“. Toutes ont un point commun : elles ne fonctionnent que pour la prise de photos. Pour la première fois, Android 15 en ajouterait une concernant la vidéo.

La 6e extension de l'API Camera2 s'appelle Eyes Free videography. Son but et de “verrouiller et stabiliser une région ou un point d'intérêt donné” dans une vidéo. En clair, elle va stabiliser vos films capturés avec un smartphone en utilisant des processus généralement plus efficaces que ceux des applications dédiées. Ces dernières pourront donc s'en servir si elle le souhaite, à condition que le fabriquant du smartphone le propose. Par exemple, Samsung intègre les 5 extensions photo quand Google n'en prend qu'une seule en charge sur les Pixel.

Il reste cependant une solution plus universelle. Android 15 devrait ajouter un nouveau paramètre dans le menu Sécurité et confidentialité > Sécurité et confidentialité renforcées. Nommé Autoriser les extensions du logiciel de la caméra, il permettra aux applications de se servir de l'extension Eyes Free videography (ou d'autres) même si le constructeur ne l'a pas implémenté dans son mobile.

Source : Android Authority