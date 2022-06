Deuxième démarque : L’Apple Watch Series 6 chute à seulement 309 €

Généralement en vente à plus de 400 euros, la montre connectée d'Apple, la Watch Series 6 profite d’une deuxième démarque pendant les soldes Boulanger. La version 44 mm est en vente à 309 euros

Nouvelle baisse de prix sur l'Apple Watch Series 6. Le modèle 44mm Alu Rouge de la célèbre montre connectée est disponible à 309 euros, soit 100 euros de réduction sur son prix avant soldes. C’est une occasion en or d’équiper son poignet et de bénéficier de toutes les fonctionnalités de la Watch Séries 6.

Depuis 2015, Apple domine le marché des montres connectées avec ses différentes générations d’Apple Watch. Coté design, l’Apple Watch Series 6 ne casse pas les codes des générations précédentes. Elle ressemble donc beaucoup à l’Apple Watch Series 5. Elle est dotée d’un écran OLED LTPO qui offre une excellente visibilité, même en plein soleil. Avec son option « Always On », l’écran reste toujours allumé pour vous montrer l’heure. Mais une smartwatch ne sert pas seulement à montrer l’heure. Les nombreux capteurs biométriques et environnementaux vous permettent de suivre différentes données de santé comme votre rythme cardiaque, votre volume d’air dans le sang ou même pour détecter une crise de panique. Autre nouveauté de cette génération, le système de suivi du sommeil intégré dans l'OS de la montre connectée.

Côté technique, la Watch est équipée du SoC Apple S6 et d’une batterie de 303,8 mAh avec une autonomie réelle d’environ 2 jours en utilisation normale. Pour plus d’informations sur cette montre, nous vous invitons à consulter notre test complet de l'Apple Watch Series 6.

