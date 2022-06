Super prix sur la box NVIDIA Shield TV avec Android TV pour les soldes

La NVIDIA Shield TV fait l'objet d'une bonne affaire dans le cadre de la deuxième démarque des soldes d'été 2022. Chez Amazon et Cdiscount, la célèbre box avec Android TV passe à moins de 120 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

La deuxième démarque des soldes d'été 2022 a été récemment lancée et deux revendeurs en ont profité pour proposer la Shield TV à un super prix.

Actuellement, la fameux box de la marque NVIDIA est vendue par Amazon et par Cdiscount au tarif de 119,99 euros ; soit 10 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté il y a une semaine. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et en point relais. Les deux types de livraison cités varient en fonction du choix du site e-commerce.

Sortie durant l'année 2019, la NVIDIA Shield TV est une passerelle multimédia se présentant sous la forme d’un tube cylindrique composé de plusieurs ports (HDMI, LAN, microSD) visibles sur chaque côté de l'appareil. Il s'agit d'une box fonctionnant sous le système Android TV qui dispose d'une mémoire vive de 2 Go de RAM et d'un espace de stockage interne de 8 Go extensible par l'intermédiaire d'un port microSD. Pour en savoir plus sur le produit, n'hésitez à consulter notre article associé au test de la NVIDIA Shield TV.