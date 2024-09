Désormais, vous pouvez utiliser Google Gemini en un clic directement depuis votre iPhone

Google améliore son widget de recherche sur iPhone avec une nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs d’iOS peuvent désormais interagir plus facilement avec l'IA Gemini, directement depuis leur écran d'accueil.

L’application Google sur iPhone fait partie des outils tiers les plus utilisés sur iOS, et cette popularité ne cesse de croître. Avec le lancement d’iOS 18, Google en a profité pour introduire une mise à jour de son widget de recherche, qui permet désormais d’accéder à des fonctionnalités encore plus pratiques.

Parmi les nouveautés, l'intégration de l'IA Gemini, autrefois uniquement accessible via l'application Google, est une amélioration importante pour ceux qui recherchent des réponses rapides et intelligentes. Cette évolution montre que Google cherche à simplifier l’accès à son intelligence artificielle pour les utilisateurs d’iPhone.

Google améliore le widget de recherche sur iPhone avec l'intégration de Gemini

Auparavant, accéder à Gemini depuis un iPhone nécessitait d'ouvrir l'application Google et de naviguer entre les onglets pour l'utiliser. Désormais, avec cette nouvelle mise à jour, il est possible de lancer directement l'IA depuis l'écran d'accueil grâce au widget. Un simple clic suffit pour lui poser des questions. Cette accessibilité rapproche les fonctionnalités d’iOS de celles offertes sur les Google Pixel, où l’intelligence artificielle est déjà intégrée en profondeur dans l'écosystème Android.

En plus de l'ajout de Gemini, le widget de recherche de Google sur iOS bénéficie de plusieurs autres améliorations. Les utilisateurs peuvent désormais le personnaliser en y ajoutant des raccourcis vers des fonctions utiles, comme Google Lens pour la reconnaissance d'images, la recherche de chansons ou encore l'outil de traduction. Ce niveau de personnalisation offre une flexibilité bienvenue, en permettant à chacun de le configurer en fonction de ses besoins.

Pour configurer ces raccourcis, il suffit simplement d’entrer en mode édition sur l'écran d'accueil de l'iPhone et de sélectionner les fonctions désirées dans le widget Google. Les utilisateurs peuvent choisir jusqu'à quatre raccourcis à ajouter, dont Gemini, Google Lens et d'autres options pratiques. Avec ces nouveautés, ce widget devient l'un des outils les plus complets disponibles sur iOS. Pour ceux qui souhaitent explorer encore plus les capacités de l’IA, cette mise à jour permet d'y accéder rapidement et d’améliorer ses fonctionnalités disponibles.