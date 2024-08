La recherche par image est maintenant plus facile et précise avec Google Lens, voici comment ça marche

Google Lens possède maintenant une nouvelle fonctionnalité qui permet d'enregistrer des vidéos pour ajouter des commentaires vocaux aux recherches. Cette mise à jour qui vise à rendre les recherches visuelles plus précises et informatives, est déjà en cours de déploiement pour les utilisateurs Android.

La semaine dernière, Google a annoncé trois nouvelles améliorations basées sur l'intelligence artificielle pour Chrome. En plus de ces nouveautés, Google Lens a également reçu une mise à jour majeure. Depuis l'introduction de Multisearch en avril 2022, l'entreprise cherchait à affiner la manière dont les utilisateurs ajoutent des informations complémentaires à leurs recherches d'images. Cependant, cette approche restait parfois assez compliquée.

La nouvelle fonctionnalité de Google Lens utilise l’IA Gemini. Elle permet désormais d‘ajouter des commentaires vocaux en enregistrant une courte vidéo. Lorsqu'une image est analysée par Lens, une icône de recherche animée guide l'utilisateur vers la possibilité d'enregistrer une vidéo explicative.

En maintenant le bouton de recherche, il est possible de capturer une vidéo et de fournir des détails supplémentaires via audio. Par exemple, si vous prenez en photo une plante et que vous souhaitez savoir comment en prendre soin, vous pouvez enregistrer une vidéo en expliquant que vous cherchez des conseils d'entretien. Les résultats de la recherche tiendront compte de vos commentaires et il fournira des réponses plus pertinentes et précises.

Google Lens permet d’ajouer des commentaires vocaux à vos recherches visuelles

Cette fonctionnalité a été démontrée par Android Mishaal Rahman sur X, où il a montré comment le contexte audio était intégré aux résultats de recherche de Lens. Dans sa démonstration, il a enregistré une vidéo où il a demandé des informations supplémentaires sur un gâteau qu’il venait de photographier. Les résultats incluaient des détails précis grâce à ses commentaires vocaux.

Cette mise à jour est disponible sur de nombreux appareils Android et semble être déployée progressivement via une mise à jour côté serveur. Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il est essentiel de s'assurer que l'application Google et Lens sont à jour sur votre téléphone. Les utilisateurs doivent vérifier régulièrement les mises à jour pour accéder aux dernières améliorations.

Avec ces améliorations, Google Lens va pouvoir enrichir les recherches visuelles en ajoutant des consignes de recherche supplémentaires et ainsi devenir plus intuitif.