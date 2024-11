Utiliser Gemini pour analyser un document devient bien plus facile sur Android

Partager un document à Gemini pour qu'il soit analysé devient beaucoup plus pratique avec la dernière version de l'assistant IA déployée par Google.

Les capacités et l'utilité de Gemini ne sont plus à démontrer, mais il faut admettre que certaines fonctionnalités peuvent encore manquer d'intuitivité et de praticité. Google en est conscient et corrige ces problèmes à coups de mises à jour régulières. Cette fois, c'est l'analyse de document par l'IA qui bénéficie d'un changement des plus bienvenus.

Jusqu'ici, pour faire analyser un document à Gemini (pour qu'il en génère un résumé, par exemple), il fallait entrer dans l'application Gemini, appuyer sur le bouton permettant d'ajouter un fichier, puis chercher celui-ci dans l'explorateur de son smartphone ou dans son Google Drive. Cette manipulation va rester réalisable, mais il sera aussi désormais possible de partager un document vers Gemini depuis une application tierce afin de lancer son analyse, une méthode bien plus pratique et qui fera gagner beaucoup de temps dans bien des situations.

Gemini peut analyser plusieurs documents dedivers formats

Cette nouveauté est introduite dans la version 1.0.686588308 de Gemini, précise Android Authority. Il suffit d'utiliser le bouton Partager habituel et de sélectionner Gemini, puis d'écrire ou de dicter votre commande, pour que l'assistant IA s'exécute. Plus besoin de fermer votre app en cours pour lancer Gemini et de farfouiller dans le système pour mettre la main sur votre document, donc.

La mise à jour permet également d'analyser plusieurs documents, jusqu'à dix, à la fois, ce qui n'était pas permis auparavant. Les formats de fichier pris en charge sont les suivants :

Fichiers de texte brut : TXT

Fichiers de code : C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL et HTML

Fichiers de documents : DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX

Fichiers de données tabulaires : CSV, TSV

Fichiers de feuilles de calcul : XLS, XLSX

Documents créés dans Google Docs et feuilles de calcul créées dans Google Sheets

Par ailleurs, nous vous rapportions que Gemini se souvient maintenant de vous, et peut donc prendre en compte vos informations personnelles et certains éléments de contexte pour générer des réponses plus pertinentes.

Source : Android Authority