Cette nouvelle fonction qui devine la musique dans votre tête débarque sur Android

Google élargit les capacités de Circle to Search avec une nouvelle fonction d'identification musicale. Bientôt, vous pourrez même reconnaître les musiques que vous avez en tête, simplement en fredonnant leur air grâce à cette fonctionnalité innovante.

Files by Google, l'application de gestion de fichiers la plus utilisée sur Android, ne cesse de s'améliorer avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Parmi les récentes innovations, Google travaille sur des résumés générés par intelligence artificielle pour les documents texte qui vont permettre ainsi une consultation plus rapide des informations clés. L'appli intègre également des outils comme un scanner intégré pour faciliter la numérisation et l'organisation des fichiers, ainsi qu'une fonction de recherche améliorée dans les documents.

En plus de ces nouveautés, Google prépare une autre fonctionnalité : “Audio Search”. Initialement lancé sur les Pixel 8 pour la recherche d'images, Circle to Search semble devenir un outil encore plus puissant avec cette nouvelle capacité à identifier des chansons. Cette option permettra non seulement de reconnaître les morceaux joués sur votre appareil, mais aussi ceux que vous entendez autour de vous ou même que vous fredonnez. Actuellement en phase de test, cette fonctionnalité est accessible à quelques utilisateurs bêta et pourrait être déployée plus largement dans une future mise à jour de l'application.

Circle to Search sera bientôt capable de reconnaître les chansons que vous chantez

La nouvelle fonctionnalité “Audio Search” va permettre de reconnaître non seulement les morceaux joués sur votre appareil, mais aussi ceux que vous entendez autour de vous ou même que vous fredonnez. Grâce à l'intelligence artificielle, l'application pourra identifier une chanson à partir de simples mélodies chantées ou fredonnées par l'utilisateur, rendant la recherche musicale plus accessible et plus amusante par la même occasion.

Bien que cette fonction soit encore en phase expérimentale et limitée aux versions bêta de l'application Google, elle montre déjà un grand potentiel. Lors de tests préliminaires, la fonctionnalité a tenté d'identifier des chansons via YouTube Music, bien que des problèmes de serveur aient empêché une reconnaissance complète. Néanmoins, une fois finalisée, cette nouveauté pourrait offrir aux utilisateurs une nouvelle manière de découvrir et d'identifier la musique, directement depuis n'importe quel endroit sur leur appareil. Mais surtout, elle vous permettra de retrouver la chanson qui tourne en boucle dans votre tête.

Source : Android Authority