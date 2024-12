Google Assistant a une nouvelle voix plus naturelle sur les enceintes Nest, et c’est grâce à Gemini

Gemini apporte une nouvelle voix, plus naturelle, à Google Assistant sur les enceintes Nest. Grâce aux modèles d'IA, Google Assistant comprendra aussi mieux les requêtes et sera capable de produire des réponses plus élaborées.

L'assistant IA Gemini et ses différents modèles de langage sont en train de remplacer Google Assistant sur nos smartphones Android. Mais Google Assistant fait de la résistance sur certains appareils de domotique, Gemini ne prenant pas encore en charge de nombreuses fonctionnalités liées à la maison connectée. Gemini va par contre contribuer à améliorer Google Assistant, et le processus a déjà commencé.

9To5Google rapporte que plusieurs utilisateurs équipés d'une enceinte ou d'un écran connecté Google Nest ont remarqué que la voix de Google Assistant avait changé. Pour certaines requêtes conversationnelles, c'est une nouvelle voix alimentée par Gemini qui répond. Pour des commandes vocales plus basiques, comme demander des informations sur la météo, l'ancienne voix de Google Assistant est toujours présente.

Une voix plus naturelle pour Google Assistant, boosté par Gemini

Il semble s'agir d'un test, car tout le monde n'est pas concerné. Il est aussi probable que seule la langue anglaise soit prise en charge pour le moment, et seulement aux États-Unis, mais un déploiement pour le français devrait avoir lieu dans le futur. La nouvelle voix n'est pas celle de Gemini Live, disponible sur Android : elle est unique à Google Assistant.

L'apparition de cette voix générée par Gemini dans Google Assistant n'est pas une surprise. Le mois dernier, 9To5Google avait repéré des lignes de code dans l'application Google Home faisant référence à “un Assistant amélioré”. Il était justement décrit que celui-ci disposerait “de nouvelles voix plus naturelles, facilitant l'interaction avec vos enceintes et vos écrans”.

Deux autres améliorations étaient également présentées par Google. La première est la capacité de l'assistant à élaborer des réponses plus riches et pertinentes sur des sujets complexes. La seconde est une meilleure compréhension de son interlocuteur, même si celui-ci fait des pauses dans ses commandes vocales, pose plusieurs questions à la fois ou change d'avis en cours de phrase. Il n'est pas clair si ces deux améliorations sont aussi en phase de test, en compagnie de la nouvelle voix plus naturelle.

Source : 9To5Google