Le Pixel 10 Pro Fold prend feu et explose lors d’un test de durabilité, la vidéo fait froid dans le dos

Lors de son désormais traditionnel test de durabilité, le YouTubeur JerryRugEverything a eu la très mauvaise surprise de voire le Pixel 10 Pro Fold prendre feu dans ses mains. Alors qu'il manipulait la charnière pour tester sa solidité, de la fumée a commencé à s'échapper de l'intérieur du smartphone, déjà bien amoché. En cause : la batterie qui a tout bonnement explosé.

La semaine dernière, Google lançait enfin son Pixel 10 Pro Fold, son nouveau smartphone pliable. À la rédaction, nous avons été conquis par la proposition, tout en regrettant le peu de nouveautés sur la fiche technique – vous pouvez d'ailleurs lire notre test complet à son sujet. Or, c'est justement ce “recyclage” qui est l'origine de ce qui est probablement la vidéo la plus spectaculaire du célèbre YouTubeur JerryRigEverything.

Comme à son habitude, ce dernier a réalisé un test de durabilité sur le smartphone. Et comme à son habitude, il n'y est pas allé de main morte. Mais alors que le test révélait déjà plusieurs failles dans la protection du Pixel 10 Pro Fold, ce dernier a pris une tournure inattendue lorsque qu'une épaisse fumée à commencer à s'échapper de l'intérieur de la coque.

Le Pixel 10 Pro Fold prend feu en plein test

En plein milieu de son test, alors qu'il mettait la charnière du smartphone à rude épreuve, Jerry lâche brusquement ce dernier. On comprend alors que celui-ci vient de se faire brûler, puisque de la fumée sorti instantanément du téléphone. Pas de doute : la batterie vient d'exploser. D'après le YouTubeur, cela s'est produit au moment où une bande d'antenne (le composant qui permet aux signaux WiFi et 5G de traverser la coque) s'est brisé.

Le phénomène a alors déclenché un court-circuit, lui-même entraînant une surcharge de la batterie. C'est la première fois depuis la création de sa chaîne YouTube qu'un tel accident arrive. Et bien qu'on doute que vous ayez envie de faire subir le même traitement au smartphone que dans la vidéo, les images ne sont pas vraiment rassurantes. D'autant que Jerry a également souligné une étanchéité plus que discutable au niveau de la charnière, qui a laissé plusieurs grains de sable s'infiltrer à l'intérieur.