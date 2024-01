Les prix des SSD vont s’envoler à cause d’une nouvelle pénurie de composants

Si vous envisagez d'acheter un nouveau disque dur pour votre PC ou votre ordinateur portable, vous devriez peut-être vous dépêcher, puisque les prix des disques de stockage vont probablement augmenter bientôt.

Les prix des disques SSD sont sur le point de monter en flèche dans les prochains mois, en raison d'une grave pénurie de puces flash NAND, le composant clé des disques SSD. C'est ce qu'a déclaré une source industrielle à Tom's Hardware, confirmant ainsi ce que de nombreux analystes prédisaient depuis un certain temps.

Aujourd’hui, la demande de puces flash NAND est bien supérieure à l'offre, car de plus en plus d'appareils et d'applications nécessitent un stockage rapide et fiable. La situation a notamment été aggravée par la pandémie, qui a perturbé la production et la distribution des puces, et par l'augmentation de la demande d'ordinateurs portables et de PC pour le travail à distance et l'éducation.

Les SSD vont devenir de plus en plus chers

La pénurie de puces flash NAND a déjà eu des répercussions sur les prix des disques SSD, qui n'ont cessé d'augmenter depuis la fin de l'année dernière. Toutefois, le pire reste à venir, car la source a déclaré que l'impact total de la pénurie se fera sentir dans deux ou trois mois, lorsque les prix “monteront en flèche”.

Cela correspond à la stratégie que Samsung, le plus grand producteur mondial de puces flash NAND, a annoncée l'année dernière. L'entreprise a déclaré qu'elle réduirait sa production de puces flash NAND de 20 % par trimestre au cours du premier semestre de cette année, afin de stabiliser les prix et d'améliorer sa rentabilité. Samsung n'est pas le seul à réduire sa production. D'autres fournisseurs importants, tels que SK Hynix et Western Digital, ont également suivi le mouvement, car ils souffrent d'une baisse de leurs bénéfices en raison des prix peu élevés des disques SSD.

Selon TrendForce, un cabinet d'études de marché, le prix des puces flash NAND augmentera de 50 % au cours du premier semestre de cette année, par rapport au second semestre de l'année dernière. Cela ne signifie pas que les disques SSD deviendront 50 % plus chers, car d'autres facteurs déterminent le prix final d'un disque SSD, tels que le contrôleur, la DRAM et le boîtier. Toutefois, cela signifie que les disques SSD deviendront nettement plus chers qu'ils ne le sont actuellement et que la différence de prix entre les disques SSD et les disques durs se creusera.

Certains modèles de disques SSD ont déjà subi des hausses de prix substantielles, comme le WD Black SN850X et le Samsung 980 Pro, qui comptent parmi les disques SSD les plus rapides et les plus avancés du marché.

Les hausses de prix seront plus importantes sur les SSD avec une grande capacité

L'augmentation de prix sera plus sensible sur les disques SSD de plus grande capacité, tels que les modèles de 2 To et 4 To, qui nécessitent plus de puces flash NAND. Ces disques SSD sont très prisés par les joueurs et les créateurs de contenu, qui ont besoin d'un espace de stockage important et rapide pour leurs fichiers et leurs applications.

La hausse des prix des disques SSD aura également un impact sur les prix des ordinateurs portables et des PC préfabriqués, qui utilisent maintenant souvent des disques SSD comme stockage principal ou secondaire. L'augmentation des prix contractuels des disques SSD obligera les fabricants à augmenter le prix de leurs produits ou à utiliser des disques SSD de moindre qualité ou de moindre capacité.

La hausse des prix des disques SSD est alors une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, qui bénéficient depuis quelques années de disques SSD rapides, fiables et abordables. On retrouve aussi de nouvelles technologies, telles que PCIe 4.0, NVMe et QLC. Celles-ci offrent des vitesses plus rapides, des capacités plus élevées et des coûts inférieurs à ceux des SSD actuels, et elles nécessitent plus de puces flash NAND, qui sont en pénurie. Elles pourraient donc bien constituer une alternative intéressante au cours des prochains mois.