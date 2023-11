Les SSD externes de SanDisk tombent en panne à cause d’un problème matériel, d’après ce réparateur

Depuis plusieurs mois, de nombreux possesseurs de SSD externes de marque SanDisk dans les gammes Extreme et Extreme Pro se plaignent d’avoir perdu leurs données suite à une défaillance de leur disque.

De nombreux utilisateurs de SanDisk Extreme et Extreme Pro ne peuvent plus accéder aux données contenues dans leur SSD externe, soit parce que le lecteur n’apparaît plus sur leur ordinateur, soit parce que rien n’apparaît dans le dossier. Les victimes de cette grave défaillance technique ne récupéreront peut être jamais les données perdues, car le problème serait d’ordre physique.

Attingo, une société allemande spécialisée dans la récupération de données sur les disques durs endommagés, affirme avoir trouvé la cause des défaillances constatées sur les SanDisk Extreme et Extreme Pro de 2 To et 4 To. Dans un entretien accordé à Future Zone, le PDG d’Attingo affirme que les origines du mal sont multiples. Il déclare tout d'abord : « c’est sans aucun doute un problème matériel […] L’ensemble du processus de soudure du disque dur pose problème […] Le matériau de soudure utilisé crée des bulles et se brise donc plus facilement ».

Les pannes des SSD externes SanDisk Extreme seraient d’origine matérielle d’après cette compagnie

Il ajoute : « en outre, les composants utilisés sont beaucoup trop grands pour la disposition prévue sur la carte […] Un rien suffit pour que les soudures se rompent soudainement ». Déjà poursuivi en recours collectif, Western Digital nie tout problème au niveau de sa chaîne de fabrication ou de qualité des soudures utilisées. L'heure est grave, car selon Attingo toujours, « chaque semaine, au moins une personne rapporte un SSD SanDisk parce qu’il ne fonctionne plus ».

Le recours à un service de récupération de données est très coûteux. Les clients y font appel en désespoir de cause soit parce qu’il s’agit de données critiques pour leur entreprise, de « photos irremplaçables ou du mémoire de fin d’études sur lequel quelqu’un a déjà travaillé pendant plusieurs mois », par exemple. Pour M. Hafele, à terme, une campagne de rappel des SanDisk défectueux sera donc inévitable, car « on ne peut pas réparer ces pannes à distance ».