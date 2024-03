Un SSD de 256 To abordable très bientôt ? Cette entreprise a une astuce pour y parvenir

Une entreprise spécialisée dans la fabrication de SSD annonce avoir trouvé comment proposer très bientôt des modèles de 256 To à des prix abordables. Il va falloir “tricher” un peu.

L'arrivée des disques SSD, pour Solid-State Drive, a révolutionné le stockage des donnés et des programmes tant ils sont plus rapides que les disques durs classiques. Ils sont également bien plus compacts, mais cela n'a pas que des avantages. Pour faire simple, la capacité d'un SSD est déterminée en grande partie par sa taille et sa forme. Pourquoi ? Parce qu'en fonction, il pourra accueillir plus ou moins de puces NAND, la mémoire flash qui permet au disque d'enregistrer les informations.

Ce n'est cependant pas le seul facteur impactant. Les puces NAND sont gérées par ce qu'on appelle un contrôleur, et plus il peut s'occuper efficacement d'un grand nombre d'entre elles, plus le SSD proposera d'espace de stockage, en simplifiant. Tout cela est complexe à articuler et même les gros constructeurs comme Samsung n'ont pas encore sorti de SSD affichant 256 To de stockage. D'autant que le prix serait prohibitif : on estime qu'il faudra débourser environ 23 000 € pour s'en procurer un. Une entreprise spécialisée aurait cependant trouvé un moyen de baisser fortement la facture.

Les SSD de 256 To coûteraient bien moins chers que prévu grâce à cette astuce

ScaleFlux annonce avoir développé un nouveau contrôleur de SSD baptisé SFX 5016. Il est deux fois plus rapide que son prédécesseur et peut justement gérer une capacité de stockage maximale de 256 To. Mais c'est surtout sa fonctionnalité de “compression transparente” qui intéresse ici. Rien de sorcier sur le principe : elle permet à un SSD de stocker plus qu'il n'en est physiquement capable en compressant les données. La firme n'invente rien, les VHS faisaient la même chose.

Le procédé permettrait selon JB Baker de ScaleFlux de proposer un SSD de 256 To “effectifs” en 2025 pour “une fraction du prix” estimé de 23 000 €. Il ne précise pas de montant en revanche. La notion de “capacité effective” est importante dans la mesure où les revendeurs devront la distinguer de la “capacité réelle”. Ainsi, on peut imaginer voir un SSD annonçant 256 To effectifs associé à un taux de compression, par exemple 2:1. Dans ce cas, un SSD de 128 To “physiques” pourra en effet stocker 256 To de données compressées au taux indiqué. Pour des fichiers texte ou autres, ça ne pose pas de problème. Reste à savoir comment cela affectera la qualité des médias telles que les photos ou les vidéos.

