La première carte microSD de 2 To au monde est là, et elle est étonnamment abordable

Si vous cherchez un moyen de stocker des quantités massives de données, vous pourriez être intéressé par la dernière offre d'AGI, une société relativement inconnue qui a battu la concurrence en lançant la première carte microSD de 2 To au monde.

Bonne nouvelle pour ceux qui recherchent une carte MicroSD avec une grande capacité de stockage. La nouvelle carte Supreme Pro TF138 2 To vient d’être commercialisée avec une capacité beaucoup plus élevée que la carte microSD de 1,5 To de Kioxia, qui a été annoncée en septembre 2022 et dont la production en série a débuté en décembre 2023.

La carte, signée AGI, est également moins chère que celle de Kioxia, puisqu'elle est vendue à seulement 229 dollars sans les frais de livraison. Mais qu'est-ce qui rend la carte Supreme Pro TF138 si spéciale, outre son énorme capacité ?

La Supreme Pro TF138 ne fait pas l’impasse sur les performances

Selon AGI, la carte peut atteindre des vitesses de lecture/écriture impressionnantes allant jusqu'à 170/160Mbps, mais seulement si vous utilisez leur lecteur de carte propriétaire, le CR138, qui est vendu séparément.

La carte présente également un certain nombre de caractéristiques avancées, telles qu'une fonction de correction automatique des erreurs, le protocole UHS-1 U3 à haut débit, la compatibilité V30/A2 et divers types de protection contre la poussière, l'eau, les chocs, les dommages magnétiques et les rayons X. Cela signifie que la carte peut prendre en charge l'enregistrement et la lecture de vidéos 4K sans aucun problème.

La carte Supreme Pro TF138 n'est pas la seule carte microSD de grande capacité sur le marché. Micron a été le premier à franchir la barre des 1 To avec sa carte MTSD1T5ANC8MS-1WT de 1,5 To, une carte de qualité industrielle dont le prix est très élevé et la fiabilité très grande, puisqu'elle peut prendre en charge les mises à jour à distance du micrologiciel. SanDisk propose également une carte microSD de 1,5 To, la SDSQUAC-1T50-GN6MA, plus abordable.

Toutefois, certains grands noms de l'industrie des cartes de stockage, tels que Samsung, Lexar et Kingston, n'ont pas encore sorti de cartes microSD d'une capacité supérieure à 1 To. On s’attend cependant à ce que ces acteurs rattrapent rapidement leur retard.