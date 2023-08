Samsung veut enterrer les disques durs avec un SSD de 256 To de stockage

Dans un communiqué de presse diffusé lors du Flash Memory Summit 2023, Samsung annonce avoir créé un SSD avec 256 To de stockage. Il serait réservé aux entreprises.

On dirait qu'à chaque fois que le disque dur veut se relever, le SSD l'attend au tournant pour le remettre à terre. Pourtant ce n'est pas faute d'essayer. Western Digital a annoncé au début du mois l'arrivée d'un HDD de 28 To d'espace disponible. Certes, ce n'est pas au niveau du constructeur Nimbus Data et son SSD de 200 To, mais c'est tout de même une prouesse technologique. Dommage pour les disques durs, c'est au tour de Samsung de vouloir enfoncer le clou.

Selon Techradar qui a pu accéder à un communiqué de presse dévoilé lors du Flash Memory Summit 2023, le géant coréen dévoilerait prochainement un SSD de 256 To, rien que ça. Dans le document, Yong Ho Song, vice-président exécutif du service Memory Solution Product & Development chez Samsung annonce “la dernière percée d'un SSD de 256 To avec un niveau de densité d'intégration sans précédent”.

Samsung serait prêt à dévoiler un SSD de 256 To de stockage

On peut également lire que “comparé à l'empilage de 8 SSD de 32 To, un seul SSD de 256 To consomme environ sept fois d'énergie, tout en stockant le même nombre de données”. Rappelons que les SSD de 32 Go sont déjà une réalité, même s'ils sont réservés aux entreprises et à l'industrie en général. Idem pour le futur SSD de Samsung, ce qui n'est pas une surprise. Une telle capacité de stockage serait assez inutile à un particulier, même friand de jeux triple A volumineux et d'applications 3D. Le jeu Ark : Survival Evolved connu pour être le plus lourd de tous avec ses 400 Go, serait contenu 640 fois.

Si ce SSD voit le jour, il pourrait bien signer la mort des disques durs dans plusieurs milieux professionnels. Les HDD actuels n'atteignant même pas la barre symbolique des 100 To, les remplacer par un seul plus performant fait forcément sens pour les sociétés. Cela dépendra bien sûr du format adopté par le composant, 3,5 pouces ou 2,5 pouces. Aucune date de sortie n'a encore été révélée, de même que le prix.