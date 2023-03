En manque de stockage ? Des SSD de 300 To arrivent bientôt sur le marché

2026 au plus tard, telle est la fenêtre de sortie des premiers disques mémoire de 300 To de Pure Storage. Autant vous prévenir, vous n'aurez pas les moyens d'en acheter.

Les fabricants de SSD se livrent une course aux débits de transfert, mais pas que. La question de la capacité de stockage est aussi majeure dans la stratégie des constructeurs. Et l'on pourrait assister dans les années qui viennent à une envolée de l'espace de stockage proposé par ce type de disques.

La société américaine Pure Storage a dévoilé un calendrier ambitieux, visant la conception de SSD de 100 To de stockage dès cette année. Elle prévoit également la production de disques de 200 To d'ici 2024 et de 300 To en 2026 au plus tard.

300 To de stockage, mais ce n'est pas pour votre PC

“Notre plan pour les deux prochaines années est de faire évoluer notre position concurrentielle sur le marché du disque dur à un tout autre niveau”, déclare Alex McMullan, directeur de la technologie à Pure Storage, à la publication Blocks & Files. “Aujourd'hui, nous expédions des disques de 24 et 48 To. Vous pouvez vous attendre à un certain nombre d'annonces de notre part lors de notre conférence Accelerate concernant des tailles de disque de plus en plus grandes, avec notre ambition déclarée d'avoir des capacités de disque de 300 To, d'ici 2026, voire plus tôt”, fait savoir le cadre.

Pour ce faire, l'entreprise va devoir multiplier les couches de ses SSD. Actuellement, ses produits en contiennent entre 112 et 160 par unité. Selon Pure Storage, il faut s'attendre à voir débarquer des disques disposant de 400 à 500 couches dans les années à venir.

Plusieurs questions restent tout de même en suspens. La première est relative au prix, et on se doute qu'il va falloir attendre bien longtemps pour voir débarquer de premiers SSD de 300 To abordables pour le grand public. La cible sera pendant très longtemps exclusivement professionnelle. La seconde interrogation concerne la faisabilité même du projet. S'agit-il d'un effet d'annonce pour faire parler de sa marque ? Des poids lourds de l'industrie se montrent bien plus mesurés quant à leurs ambitions, Toshiba visant les 40 To d'ici 2026, mais avec les technologies de stockage MAS-MAMR et HAMR. Toujours en HAMR, Seagate pense livrer des disques durs de 50 To en 2025 et de 100 To d'ici 2023.

Source : Blocks & Files