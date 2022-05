Des BMW sont expédiées sans Android Auto et Apple CarPlay pour éviter des retards de livraison

BMW expédie temporairement certains nouveaux véhicules sans support pour Android Auto et Apple CarPlay après avoir changé de fournisseur de puces, mais les voitures devraient recevoir une mise à jour d’ici quelques mois pour corriger ce problème.

En raison de la pénurie actuelle de puces, BMW expédie temporairement certains véhicules sans support pour Android Auto ou Apple CarPlay, selon un nouveau rapport d'Automotive News Europe. BMW aurait récemment changé de fournisseur de puces à cause des problèmes d’approvisionnement chez son fournisseur habituel, et a donc commencé à utiliser un SoC qui ne prend pas totalement en charge Android Auto ou CarPlay.

C’est donc la deuxième fois que BMW fait des concessions sur ses nouvelles voitures, puisqu’il avait déjà privé certains modèles d’écrans tactiles à cause de la pénurie. Les clients avaient reçu un bon d’achat de 500 euros, mais il semblerait que les clients impactés n’ont droit à aucun dédommagement cette fois-ci.

Quels sont les véhicules de BMW impactés par la pénurie de puces ?

Il ne s’agit pas du premier fabricant à livrer ses voitures sans certaines fonctionnalités importantes. Tesla avait par exemple expédié certaines Model 3 et Model Y sans port USB. Dans un courriel adressé aux clients concernés, le constructeur automobile allemand a confirmé que certains véhicules construits entre janvier et avril de cette année contiennent des puces qui nécessitent une mise à jour du logiciel afin de pouvoir offrir Apple CarPlay et Android Auto.

BMW n’a pas dévoilé combien de véhicules étaient concernés par ce changement de puces ni les modèles impactés. Cependant, les voitures qui ne disposent pas d’Android Auto ou de CarPlay devraient avoir un code de production avec la désignation « 61P ».

D’après plusieurs propriétaires de voitures BMW sur les forums automobiles, il semblerait que les véhicules français, italiens, espagnols, anglais et américains soient désormais dépourvus des deux systèmes d’infodivertissement d’Apple et de Google. Heureusement pour tous les propriétaires impactés, BMW a déclaré à Automotive News Europe qu'il installerait les fonctionnalités logicielles via une mise à jour over-the-air d'ici la fin du mois de juin.

Source : Automotive News Europe