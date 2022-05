Envie d’une voiture électrique ? Oubliez Volkswagen, Audi et Porsche, ils n’en ont plus pour 2022 !

Si vous cherchez à passer à l'électrique en 2022, la démarche s'annoncera plus difficile que prévu, surtout si vous êtes tenté par un véhicule du groupe Volkswagen. En effet et d'après un rapport du Financial Times, le constructeur allemand a écoulé l'ensemble de ses stocks pour le restant de l'année 2022. La marque doit déjà honorer un carnet de commandes déjà bien rempli, et composer avec une production qui fonctionne au ralenti en raison de la pénurie de composants électroniques.

Envie d'une voiture électrique en 2022 ? Au regard de l'explosion des prix du carburant, il faut dire que l'opération est tentante. Néanmoins et si vous êtes intéressés par un véhicule du groupe Volkswagen, comme une ID.3 ou une ID.4, la patience sera de rigueur. Jusqu'en 2023 minimum.

D'après un article du Financial Times, le PDG du groupe allemand Herbert Diess a révélé que Volkswagen est “fondamentalement à court de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis” pour le reste de l'année. Comme vous pouvez vous en douter, la marque doit composer avec les difficultés engendrées par la pénurie de composants électroniques, sans oublier l'arrêt de plusieurs usines en Ukraine qui complique davantage la production. En novembre 2021, Volkswagen avait déjà annoncé la suspension temporaire de la production des ID.3 et ID.4 à cause de la pénurie de puces électroniques.

Plus de voitures électriques chez Volkswagen avant 2023

Notez que la déclaration du PDG concernait à la fois les véhicules estampillés Volkswagen, mais aussi ceux des autres marques du groupe comme Audi, Porsche, Skoda, Seat ou encore Lamborghini pour les plus fortunés. Le Financial Times explique que Volkswagen doit déjà honorer un carnet de commandes particulièrement rempli. D'ailleurs, le constructeur n'est pas du tout certain de pouvoir toutes les satisfaire avant la fin de l'année 2022.

Il s'agit donc d'une situation plutôt compliquée pour Volkswagen. D'un côté, les déclarations de Herbert Diess vont refroidir les ardeurs des clients potentiels qui souhaitaient passer à l'électrique en 2022. De l'autre, l'image de marque du groupe pourrait être sérieusement ternie, surtout si les délais de livraison continuent de s'allonger pour les acheteurs.

Pour autant, Volkswagen a enregistré d'excellents résultats pour ce 1er trimestre 2022, avec pas moins de 100 000 véhicules électriques écoulés. Tesla reste néanmoins numéro un sur la période avec 300 000 véhicules vendus. Une belle performance, même si Tesla reconnaît volontiers qu'il s'agissait d'un trimestre particulièrement difficile, entre les difficultés sur les chaînes de production et la fermeture de plusieurs en Chine à cause de la politique Zéro Covid.

