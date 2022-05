Mustang Mach-E : Ford fait fondre le temps de recharge avec cette mise à jour

La Mustang Mach-E, le SUV électrique de Ford, vient de recevoir une nouvelle mise à jour logicielle. Elle réduit drastiquement le temps de recharge du véhicule, en le faisant passer sous la barre des 15 minutes. En outre, elle offre une meilleure capacité de remorquage.

Présenté à la fin novembre 2019, le Mustang Mach-E s'impose selon les dires de Ford comme le principal concurrent du Model Y, le SUV électrique de Tesla. Comme Volkswagen avec les ID.3 et les ID.4 ou encore Volvo et Tesla, Ford a lui aussi opté pour les mises à jour OTA pour doter son véhicule de fonctionnalités inédites tout au long de sa carrière.

Les propriétaires de Mach-E ont ainsi pu profiter d'un meilleur calcul de l'autonomie sur l'ordinateur de bord via le cloud, ou encore d'un système de conduite automatique semblable à l'Autopilot. Et justement, Ford vient d'annoncer ce vendredi 6 mai 2022 le déploiement d'une nouvelle MAJ logicielle à destination de son SUV électrique.

Seulement 15 minutes de recharge pour la Mustang Mach-E

Le principal apport de ce patch consiste en une réduction significative du temps de recharge. En effet, le constructeur annonce avoir gagné 37 minutes sur une charge entre 80 et 90 % de capacité. De fait, les conducteurs devront passer seulement une quinzaine de minutes à la borne pour obtenir cette capacité, contre près de 50 minutes auparavant.

Ce n'est pas la seule nouveauté intégrée par cette mise à jour. Ford détaille également une amélioration de la sensation de conduite à une pédale grâce à un “recalibrage de la fonction de conduite mono-pédale pour faciliter les évolutions à basse vitesse”. Enfin, le constructeur annonce une extension de la capacité de remorquage du Mustang Mach-E. Jusqu'alors, le SUV électrique était capable de tracter une charge maximale de 750 kg, que ce soit dans sa version à deux ou quatre roues motrices.

Désormais, cette charge passe à 1000 kg. “Avec la mise à niveau du remorquage en particulier, c'était un excellent exemple de notre volonté de nous adapter et de répondre aux besoins des clients. Nous avons vérifié la faisabilité et avons pu livrer ce qu'ils voulaient”, a déclaré This Woelpern, directeur général Imports chez Ford Europe. Comme le précise Ford, cette mise à jour est d'ores et déjà disponible en téléchargement pour les propriétaires actuels, tandis qu'elle sera directement intégrée aux modèles qui sortiront d'usine.