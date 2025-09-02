AirPods Pro 3 : l’une des nouveautés majeures ne serait pas prête pour le lancement

Les AirPods Pro 3 vont jouir de trois grandes nouvelles fonctionnalités. Deux seront disponibles à la sortie, mais la dernière sera ajoutée avec une future mise à jour.

Nous ne sommes plus qu'à une semaine de la keynote de rentrée d'Apple. Le 9 septembre 2025, la marque présentera ses iPhone 17, ainsi que ses nouvelles Apple Watch et de nouveaux écouteurs haut de gamme. Trois ans après la sortie des AirPods Pro 2, ce sont donc des AirPods Pro 3 qui vont arriver sur le marché. S'ils devraient reprendre l'essentiel du design du modèle actuel, cette génération d'écouteurs sans fil va apporter quelques fonctionnalités majeures.

L'une d'entre elles est une option de traduction instantanée. Les AirPods Pro 3 pourront servir à faciliter les échanges en direct avec une personne qui parle une autre langue. On ne sait pas exactement comment elle fonctionnera, mais on peut deviner qu'une traduction vocale sera produite pour les propos de l'interlocuteur. Dans le sens inverse, nos paroles pourraient être traduites puis affichées sur un iPhone. Un système avec une oreillette pour chaque personne est aussi envisageable.

AirPods Pro 3 : pas de traduction en direct à la sortie

Mais il ne faut pas s'attendre à ce que cette fonctionnalité soit disponible dès la sortie de l'appareil. Selon 9To5Mac, celle-ci est encore en développement actif et ne sera pas prête pour le lancement des AirPods 3. Une future mise à jour devrait permettre de l'intégrer aux écouteurs, mais on ne sait pas quand. Et vu les retards et les promesses non tenues d'Apple avec Siri et l'IA, il n'est pas impossible que le fabricant n'annonce pas cette fonction à la keynote, mais attende qu'elle entre en bêta avant de communiquer à son sujet.

Les AirPods Pro 3 disposeront également de deux autres grandes nouveautés, qui devraient quant à elles être disponibles au lancement. Il s'agit d'un capteur de fréquence cardiaque et d'un capteur de température. Apple est déjà allé très loin en matière d'audio avec ses AirPods Pro 2. Pour améliorer son produit, l'idée est désormais d'en faire aussi un objet connecté pour la santé, une stratégie qui s'est déjà montrée gagnante avec l'Apple Watch. Nous en saurons plus sur ces nouvelles capacités dans quelques jours.