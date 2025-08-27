Des AirPods 2 à moins de 60 € chez la Fnac : LE bon plan qui affole la rentrée pour encore 48h !

C’est l’un des bons plans les plus fous de la rentrée : la Fnac propose les AirPods 2 reconditionnés grade A++ à prix cassé, pour moins de 60 € après remboursement. Attention, l’offre se termine le 28 août au soir.

Les AirPods 2 d’Apple sont depuis leur lancement l’un des plus grands succès de la marque. Ces écouteurs sans fil, très prisés pour leur simplicité et leur confort, s’affichent rarement en promotion.

Pourtant, Fnac propose en ce moment une offre spectaculaire : les AirPods 2 reconditionnés grade A++ à 99,99 € au lieu de 129,99 €, avec en plus 40 € remboursés après achat. Résultat : un prix final sous la barre des 60 €. Une occasion exceptionnelle à saisir avant le 28 août au soir, date de fin de l’opération.

Des écouteurs iconiques en version reconditionnée premium

Les AirPods 2 continuent de séduire grâce à leur ergonomie simple et efficace. Ils se connectent automatiquement aux appareils Apple grâce à la puce H1, offrent environ 5 heures d’autonomie par charge, et jusqu’à 24 heures d'autonomie avec leur boîtier. L’activation vocale de Siri, la qualité des appels et la stabilité de la connexion en font des écouteurs toujours très actuels, même plusieurs années après leur sortie.

Fnac propose ici un modèle reconditionné grade A++, ce qui signifie qu’ils sont en excellent état, proches du neuf. Chaque produit est vérifié, nettoyé et testé pour garantir un fonctionnement optimal. De quoi se rassurer pleinement sur la qualité, tout en profitant d’un prix bien plus avantageux que sur un modèle neuf.

Comment profiter de l’offre ?

Pour bénéficier de ce bon plan, il suffit d’acheter une paire d’AirPods 2 reconditionnés Reborn (référence ARP02BF) dans un magasin Fnac ou Darty, ou en ligne, avant le 28 août inclus.

L’offre combine deux avantages :

Une remise immédiate de -30 € Un remboursement différé de 40 € après envoi d’un dossier complet (formulaire, facture, code-barres, RIB…).

Cette démarche, à effectuer dans les dix jours suivant l’achat, se fait directement via le site de l’organisme partenaire, et le virement intervient sous quelques semaines.

Une opportunité à ne pas manquer

Trouver des AirPods 2 en promotion est déjà assez rare, mais les obtenir à moins de 60 € relève du jamais vu. La Fnac frappe fort avec cette opération limitée dans le temps, qui permet d’accéder à un produit Apple incontournable à un tarif inédit. Reste une contrainte : il faudra être rapide, car la promotion se termine le 28 août au soir.

Pour celles et ceux qui cherchaient une solution sans fil simple, pratique et compatible avec l’univers Apple, ce bon plan figure clairement parmi les plus intéressants de la rentrée.

