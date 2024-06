Deezer Premium : l’abonnement chez Orange est à 1 € / mois pendant 6 mois

La formule Premium de Deezer fait l'objet d'un super bon plan pour les clients Orange. À l'approche de la fête de la musique 2024, l'abonnement du service de streaming musical est à seulement 1 euro par mois durant 6 mois.

C'est en prévision de la prochaine fête de la musique que l'opérateur Orange effectue une offre promotionnelle très intéressante à destination de ses clients titulaires d'un abonnement Internet. Jusqu'à ce dimanche 23 juin 2024, la formule Premium de la plateforme de streaming musical Deezer est à 1 euro par mois, au cours d'une durée de 6 mois.

Au terme de la période indiquée, l'abonnement passera au prix mensuel de 11,99 euros qui correspond au tarif appliqué en France depuis le 21 septembre 2023. Pour information, il s'agit d'une offre sans engagement valable pour les clients n’ayant pas souscrit à cette option pendant les 12 derniers mois. Aussi, il faut savoir que l'offre peut être résiliée à tout moment.

Pour en revenir à Deezer, ce service d'écoute de musique en ligne qui possède un catalogue de 120 millions de titres en son Haute Fidélité. Accessible depuis un simple navigateur Internet ou une application téléchargeable depuis les appareils Android et iOS, le service donne la possibilité d'accéder à des morceaux musicaux en illimité sur mobile, tablette et ordinateur (sans publicité et accessible hors connexion). On retrouvera aussi diverses fonctionnalités comme l'identification de la musique avec SongCatcher ou bien encore la traduction des paroles de chansons.