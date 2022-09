Deezer reconnaît désormais les chansons que vous fredonnez

Deezer vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui va révolutionner le monde des services de streaming musicaux. Song Catcher, son algorithme inspiré de Shazam, est désormais capable de reconnaître les chansons que l’utilisateur fredonne, puis de les rajouter à sa playlist. Une première parmi les plateformes de streaming.

Fin 2017, Deezer lançait SongCatcher, une fonctionnalité fortement inspirée de Shazam proposant précisément le même service : reconnaître les chansons diffusées autour de soi. Si celle-ci n’avait alors pas révolutionné à proprement dit le marché du streaming musical, sa dernière mise à jour risque de secouer quelque peu l’industrie.

En effet, Deezer vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité au sein de SongCatcher, qui une fois n’est pas coutume, s’inspire d’une autre innovation avant elle. Vous vous souvenez de Google Search qui a permis à ses utilisateurs de retrouver le titre d’une chanson simplement en la fredonnant ? Bingo, Deezer propose désormais précisément cela.

Fredonnez une chanson, Deezer la retrouve pour vous

Intégrée à la partie Recherche de l’application, il suffit donc de chanter, fredonner ou même de siffler l’air d’une chanson pour que Deezer vous propose une liste de titres correspondants. Si l’application a vu juste, il ne vous reste plus qu’à ajouter la chanson à votre playlist en quelques clics seulement. Une première dans l’industrie du streaming musical.

« Nous sommes donc très fiers d’être le premier service de streaming musical au monde à donner à nos utilisateurs la possibilité d’identifier un titre simplement en le fredonnant ou en le chantant directement dans l’application », a déclaré Alexandra Leloup, VP Core Product. Par ailleurs, Deezer n’en est pas à son coup d’essai.

Plus tôt dans l’année, la plateforme a en effet intégré la traduction des paroles à son application, là encore une fonctionnalité inédite parmi les services de streaming. « Au fur et à mesure que nous améliorerons l’algorithme, la fonctionnalité deviendra plus rapide et encore plus précise lorsqu’il s’agira d’identifier les morceaux accessibles dans notre bibliothèque de plus de 90 millions de titres », promet Alexandra Leloup.