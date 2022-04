Deezer traduit désormais les paroles des chansons, une première dans le streaming musical

Dans un récent communiqué de presse, Deezer a annoncé être le premier service de streaming musical à proposer la traduction des paroles de chansons. Au total, ce sont plus de 10 000 titres, sélectionnés en fonction de leur popularité sur la plateforme, qui pourront bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité. Il sera possible de traduire l’anglais vers le français, le portugais, l’allemand et l’espagnol. D’autres chansons seront ajoutées au fur et à mesure.

Fleuron du streaming français, Deezer redouble chaque année d’effort pour tenir tête aux géants du secteur. Fort d’un catalogue de 90 millions de titres en haute définition, le service n’a pas à rougir de ses fonctionnalités par rapport à la concurrence. Depuis 2014, ce dernier propose notamment d’afficher les paroles des chansons, une option qu’il a d’ailleurs été le premier à rendre disponible. Aujourd’hui, la plateforme va encore plus loin en lançant la traduction des chansons.

Ainsi, environ 10 000 titres écrits en anglais donneront accès à leur texte en français, portugais, allemand et espagnol. Deezer ajoute par ailleurs que d’autres chansons du catalogue seront ajoutées au fur et à mesure. Le service de musique espère ainsi que les fans « redécouvrent leurs titres préférés, mieux comprendre l’univers des artistes ou apprendre une nouvelle langue en musique. »

Comment accéder à la traduction des chansons sur Deezer

Cette fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui sur les versions iOS, Android, web et desktop de l’application. Seules quelques étapes sont nécessaires pour y avoir accès. Voici donc la marche à suivre pour en bénéficier :

Ouvrez l’application Deezer sur votre appareil

sur votre appareil Lancez la lecture d’une chanson

Cliquez sur l’icône micro puis sur Paroles

puis sur Sélectionnez l’option Avec traduction

Dès lors, le texte affiché à l’écran sera traduit dans la langue désirée. Si vous souhaitez revenir aux paroles originelles, il suffit de rappuyer sur le bouton Sans traduction. Tous les utilisateurs peuvent y avoir accès, sans avoir besoin de souscrire à un abonnement Premium. Pour rappel, celui-ci est passé 10,99 €/mois, tandis que l’offre Familiale coûte désormais 17,99 €/mois, suite à l’augmentation de 20 % de janvier dernier.

Source : Communiqué de presse