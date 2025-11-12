Décidément, le ciel de novembre renonce à choisir : il arbore toute sa palette de phénomènes les plus magiques. Super Lune, essaims de météores saisissants, et périhélie de comète… À ce programme déjà exceptionnel s’ajoute un nouvel événement : un ballet d’aurores boréales. Voici quand et comment l’admirer.

Le ciel de novembre n’a pas fini de vous éblouir. Alors que l’on attend encore les pics de la pluie de météores phare des Léonides dans la nuit du 17 au 18 novembre, un phénomène d’une toute autre nature mais non moins fascinant s’apprête à teinter les cieux.

S’il vous fallait un argument décisif pour admirer ce soir le pic de la pluie de comètes des Taurides du Nord, il est tout trouvé – à tel point qu’il se suffit à lui-même. La voûte céleste du mercredi 12 novembre va s’illuminer d’un événement de toute beauté : le sublime ballet lumineux d’aurores boréales.

Comment observer les aurores boréales dans la nuit du 12 au 13 novembre 2025

On doit ce spectacle à l’intense activité de notre étoile : les observatoires solaires ont récemment enregistré deux éjections de masse coronale (CME) – grosso modo, une immense bulle de plasma et de champs magnétiques – issues du Soleil, qui ont eu pour effet de générer une tempête géomagnétique et des aurores boréales. Ce n’est pas la première fois que la France profite d’un tel spectacle : le 3 octobre 2024, une éruption solaire record de classe X avait déjà offert un ballet d’aurores boréales unique, visible jusque dans le nord de l’Hexagone.

Ce phénomène s’est produit de nouveau : les couche-tard et les lève-tôt ont pu admirer – et immortaliser – ce phénomène époustouflant un peu partout en France la nuit dernière (le 11 novembre au moment où sont écrites ces lignes). De nombreux clichés ont été partagés sur les réseaux sociaux, notamment X (anciennement Twitter), comme le montre la publication ci-dessous.

🌌 AURORES BORÉALES DE CETTE NUIT 🌌 Cerisy la forêt ce matin 4h.

Une véritable danse nocturne, qui malheureusement a été interrompu par les nuages. 😪 Que de magnifiques photos partagées sur le groupe météorologique. © Clin d'oeil de Cerisy pic.twitter.com/ONsJtExHEk — ☀️Chris de Météo Basse-Normandie☀️ (@NormandieMeteo) November 12, 2025



Bonne nouvelle si vous désirez admirer cet événement spectaculaire par vous-mêmes : il a de fortes probabilités de se reproduire cette nuit. Selon les estimations, il devrait se produire plutôt en première partie de nuit – misons donc entre 23 heures et 3 heures du matin.

Pour profiter pleinement de ce ciel de novembre se parant de fabuleuses vagues oscillant entre le rose et le vert, il vous suffira d’embrasser du regard la voûte céleste en direction du Nord. Comme pour tous les phénomènes célestes, il est également recommandé d’éviter la pollution lumineuse – que ce soit celle des villes ou celle que vous pourriez créer vous-même avec votre smartphone. Pour les amateurs d’astrophotographie, nous vous conseillons de prendre des photos en exposition longue.