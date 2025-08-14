Les lunettes connectées de Meta ont un nouveau concurrent signé HTC

Il y a un nouveau venu sur le marché très en vogue des lunettes connectées. Après les casques de réalité virtuelle, HTC dévoile les VIVE Eagle. Voyons ce qu'elles ont dans le ventre.

Les lunettes connectées reviennent de loin. Quand Google présente les siennes en 2011, tout le monde est curieux. Microsoft se lance aussi dans la course avec ses HoloLens, mais au final l'engouement du grand public n'est pas là.

Aujourd'hui, il en existe de dizaines. Certaines de marques connues comme les Ray-Ban de Meta ou les futures lunettes connectées de Samsung. D'autres de fabricants peu connus, souvent des startups aux grandes ambitions rêvant de détrôner les mastodontes du secteur.

Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que HTC s'y met. C'est logique au fond. Sous sa marque Vive, elle propose depuis des années des casques de réalité virtuelle et augmentée. Décliner le principe dans une paire de lunettes intelligentes n'était qu'une question de temps. Voici donc les HTC VIVE Eagle, présentées comme des “lunettes IA portables“.

HTC présente ses lunettes connectées VIVE Eagle où l'IA est reine

La monture de 49 grammes verres inclus intègre une caméra de 12 Mégapixels, un micro, un processeur Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, 4 Go de mémoire RAM et 32 Go d'espace de stockage. Vous devez installer l'application Vive Connect sur votre smartphone pour configurer et gérer les lunettes. La connexion avec le mobile peut se faire en Wi-Fi jusqu'au 6E ou en Bluetooth 5.3.

Les HTC VIVE Eagle peuvent prendre une photo ou une vidéo (signalé par un voyant LED), traduire le menu que vous avez sous les yeux ou ce que dit la personne en face de vous s'il parle l'une des 12 langues prises en charge, lancer de la musique… Ce que l'on attend d'une paire de lunettes intelligentes en somme.

Les lunettes utilisent un système “à oreille ouverte“. Vous n'avez donc pas à mettre des écouteurs pour entendre votre morceau préféré ou ce que dit l'assistant vocal. HTC assure que “même dans les environnements urbains bruyants, les utilisateurs peuvent entendre clairement la musique ou les instructions vocales sans craindre que d'autres personnes les entendent, tout en restant conscients de leur environnement“.

L'assistant vocal embarqué, VIVE AI, est compatible avec les plateformes les plus utilisées comme Gemini de Google ou GPT d'OpenAI. Tout se fait la voix, par exemple en disant “Hey Vive, rappelle-moi d'aller acheter du pain dans une heure” ou “Hey Vive, donne-moi des noms de bons restaurants à proximité“.

La batterie de 235 mAh promet “jusqu'à 36 heures d'autonomie en veille […], 6 heures d'utilisation normale et environ 4,5 heures de lecture musicale en continu“. Selon HTC, 10 minutes de rechargement vous permet de récupérer 50 % d'autonomie.

Côté sécurité, “toutes les données utilisateur sont stockées localement sur l'appareil et ne sont jamais téléchargées, suivies ou utilisées pour l'entraînement de modèles d'IA“. De plus, “le système est protégé par un cryptage AES-256 de niveau militaire afin de sécuriser les données locales“.

Quand les lunettes connectées HTC VIVE Eagle seront-elle disponibles et à quel prix ?

Les HTC VIVE Eagle sont disponibles en précommandes, mais uniquement à Taïwan dans un premier temps, et seulement avec des verres solaires. Elles sont vendues 15 600 NT$, ce qui fait 445 € environ au cours de change actuel. À cela peut s'ajouter un abonnement au service VIVE AI Plus.

Au moment d'écrire cet article, le constructeur n'a pas communiqué de date à laquelle ses lunettes connectées seront accessibles en dehors de l'île. Il est possible que HTC attende de voir si les ventes sont au rendez-vous avant d'envisager une exportation vers l'Europe et ailleurs dans le monde.