Découvrez la nouvelle interface de la PS5 en avant-première (elle est bien plus pratique)

Sony a commencé à déployer la nouvelle interface pour la PS5 à de premiers utilisateurs. Un nouveau système de navigation devrait permettre de parcourir les différentes catégories de manière plus efficace.

ps5 interface
La prochaine interface de la PS5. Crédit : FSTGang / Reddit

Sony est en train de plancher sur une mise à jour de l’interface de la PS5. Une nouvelle version a commencé à être déployée à un échantillon d’utilisateurs inscrits au programme bêta, et l’un d’entre eux a partagé sur Reddit l’UI de l’écran d’accueil qui s’affiche désormais quand il lance sa console.

Comme vous pouvez le constater sur l’image en tête d’article, nous n’avons pas droit à une refonte complète de l’interface de la PS5 comme il y a 18 mois environ, mais Sony a tout de même intégré des nouveautés importantes. Le changement le plus notable se trouve en haut de l’écran. Une nouvelle barre de menu fait son apparition, remplaçant les deux onglets précédents : Jeux et Contenu multimédia.

Une interface mieux pensée pour la PS5… avec la PS6 portable en ligne de mire

Ce sont désormais 5 catégories qui sont accessibles depuis cet espace. Elles sont représentées par des icônes et non par du texte, mais on devine aisément vers quoi elles nous amènent. Dans l’ordre de gauche à droite, nous avons :

  • Le PlayStation Plus
  • Le PlayStation Store
  • Les jeux installés
  • La bibliothèque de jeux
  • Les contenus multimédia

Ce qui est intéressant, c’est que le joueur peut naviguer rapidement dans cette barre avec les boutons L1 (pour aller à gauche) et R1 (pour se rendre vers la droite), facilitant l’accès à ces catégories. Séparer les jeux déjà téléchargés de la bibliothèque entière permet de ne plus avoir à faire défiler les premiers pour afficher les seconds, ajoutant fluidité et clarté. On ne peut s’empêcher de penser qu’une telle UI sera particulièrement pratique sur la PS6 portable à venir.

PS5 nouvelle interface
L’interface actuelle de la PS5.

Avec cette interface, Sony s’assure aussi de bien mettre en avant son magasin de jeux, le PlayStation Store, ainsi que le PlayStation Plus, son service d’abonnement. On ne sait pas quand la nouvelle UI sera disponible pour tous les joueurs. Pour l’instant, elle est en test et n’a pas encore été déployée à tous les membres de la bêta.


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