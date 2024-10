L’interface de la PS5 change complètement, voici les principales nouveautés

Comme prévu, Sony vient enfin de déployer en France la toute nouvelle interface de la PS5. Avec elle, la console accueille plusieurs fonctionnalités et des options de personnalisation inédites. Faisons le tour du propriétaire ensemble.

Il y a quelques semaines, Sony a publié un article sur le PlayStation Blog pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle mise à jour à majeure pour la PS5. Avec ce patch, l'interface de la console a fait peau neuve. Mine de rien, cette refonte est plutôt bienvenue pour la machine qui s'apprête à fêter son 4e anniversaire en novembre 2024. Du côté de la concurrence, Xbox a déjà procédé à un gros relooking du tableau de bord des Series X/S en juillet 2023.

D'abord déployée aux Etats-Unis, cette nouvelle interface de la PS5 vient enfin de débarquer en France. En effet, de nombreux utilisateurs, dont votre serviteur, ont pu la découvrir sur leur console en ce mercredi 16 octobre 2024. L'occasion de faire le point sur les principales nouveautés introduites par Sony.

L'onglet Bienvenue, la grosse nouveauté de l'interface PS5

Après avoir allumé votre console, vous devrez constater l'apparition d'un tout nouvel onglet “Bienvenue” situé juste à côté de la tuile PlayStation Store. Comme expliqué précédemment, il faut voir ce volet comme un agrégateur de widgets. Ici, vous pouvez retrouver de nombreuses informations rangées sous la forme de widgets comme :

l'espace de stockage restant sur votre console

la liste de vos amis connectés

les activités récentes de vos amis

les messages récents

la liste de vos trophées

la quantité d'autonomie restante de votre manette

les jeux présents de votre liste de souhaits

les derniers jeux offerts avec le PS Plus

les dernières promotions du PlayStation Store

un accès rapide aux options d'accessibilité

Comme annoncé par Sony, il est possible d'organiser comme bon vous semble ces widgets. Pour ce faire, vous pouvez soit les déplacer une par une (il est également possible d'agrandir/réduire la taille des tuiles), ou bien opter pour l'une des configurations prédéfinies proposées par le constructeur (Présentation, Social ou Solo). Bien entendu, vous pouvez également désactiver les tuiles qui ne vous intéressent pas pour ne garder que l'essentiel.

Histoire de renforcer le côté pratique de la chose, il est possible de consulter rapidement les informations de chaque tuile en appuyant simplement sur R1/L1. Et si vous souhaitez en savoir plus, il suffit d'appuyer sur X pour ouvrir les menus spécifiques (Paramètres de la console, Messages, Playstation Store, etc.).

Autre fonctionnalité appréciable, les joueurs peuvent également modifier l'arrière-plan de l'onglet Bienvenue. Le choix est plutôt vaste, avec des images reprenant les logos officiels de PlayStation, des fonds animés, mais aussi des visuels provenant des jeux que vous suivez (dans mon cas, Astrobot). Et si comme votre serviteur, vous avez passé des heures à prendre des photos du Royaume des ombres dans le DLC d'Elden Ring, vous pouvez également utiliser des photos issues de votre galerie personnelle. Bien entendu, cette nouvelle interface est totalement gratuite, et disponible dès maintenant pour tous les joueurs PS5 en France.