Dazn, le Netflix du sport, sera disponible en France le 1er décembre 2020

Dazn, un service de streaming britannique spécialisé dans les contenus sportifs, débarque en France. Dès le 1er décembre 2020, les Français pourront s’abonner à ce Netflix du sport via une application pour smartphone. Dans un premier temps, le catalogue de la plateforme mettra l’accent sur les combats de boxe.

D’abord attendu en France le 2 mai dernier, Dazn ( à prononcer « Da Zone ») arrive finalement dans l’Hexagone ce mardi 1er décembre 2020. La pandémie de Covid-19 a en effet bouleversé le calendrier de déploiement à l’international de la plateforme. Déjà disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Brésil ou aux États-Unis, Dazn compte un total de huit millions d’abonnés payants dans le monde. A terme, Dazn ambitionne de conquérir 200 pays et territoires.

Lancée en 2016, l’entreprise britannique a investi des centaines de millions d’euros pour mettre la main sur les droits télé de différents sports. Pour se faire une place à l’international, la plateforme mise surtout sur les combats de boxe. Lors de son arrivée en France, Dazn se contentera de proposer des combats de boxe à la demande (commenté en anglais seulement). D’ailleurs, la plateforme détenue par le milliardaire ukrainien Len Blavatnik a noué une série de partenariats avec les organisateurs de matchs en dépensant des millions d’euros.

Un abonnement à seulement 1,99€ par mois

Parmi les contenus phares proposés au lancement, on trouve les affrontements de la star mexicaine Canelo Álvarez ou du champion du monde Anthony Joshua. Dans un second temps, une fois que l’activité sportive aura repris, le Netflix du sport ambitionnerait de diversifier son offre, avec notamment des matchs de football. Dans ces conditions, Dazn pourrait s’ériger en concurrent direct de chaînes comme RMC Sport.

Conscient de ses lacunes, Dazn compense son catalogue sommaire de contenus par un tarif ultra attractif. En France, l’abonnement sera en effet proposé au prix de 1,99€/mois. Le catalogue de contenus de Dazn sera accessible via une application Android/ iOS. Dans certains pays, comme l’Italie, Dazn est aussi accessible via les box des opérateurs à la manière d’une chaîne payante. En France, Dazn parviendra-t-il à se faire une place dans le milieu du sport ? On attend votre avis dans les commentaires.