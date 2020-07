Netflix : la chaîne Téléfoot va s’associer avec le géant du streaming

Netflix et la nouvelle chaîne française Téléfoot s’associent afin de proposer une offre particulièrement complète, entre séries, cinéma et retransmissions sportives. Cette formule va être proposée à moins de 30 € par mois. Un tarif volontairement agressif pour une formule qui pourrait faire mal à la concurrence.

Si vous êtes amateur de football, vous savez probablement que le groupe MediaPro vient d’acquérir les droit de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période de 2020 à 2024. Les championnats français seront diffusés en exclusivité sur la chaîne du groupe Téléfoot. Par la suite, Mediapro s’est assuré les services de SFR pour distribuer Téléfoot à partir du 22 août.

Via ce partenariat, SFR devient « l’opérateur 100% foot, le seul en France à proposer à ses abonnés tout le football français et européen ». En effet, les abonnés du FAI français pourront bénéficier de la Ligue 1 et de la Ligue 2 via Téléfoot, et de la Ligue des Champions et de la Premier League britannique sur RMC Sport.

Après SFR, un partenariat avec Netflix

Après ces deux succès, on apprend en ce mercredi 29 juillet que le groupe MediaPro a un autre partenariat d’envergure dans ses cartons. En effet, MediaPro s’associe avec le géant du streaming Netflix. Selon nos confrères du journal L’Équipe, le groupe espagnol a d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente avec l’entreprise de Reed Hastings.

Cette union va aboutir à la mise en place d’une offre ultra agressive, proposée à moins de 30 € par mois, avec un engagement d’un an. À ce prix, l’utilisateur pourra bénéficier de l’ensemble du catalogue Netflix avec option 4K, ainsi que de tous les matchs retransmis sur Téléfoot. Une formule tout-en-un, alliant cinéma, séries, et sport.

Pour rappel, des discussions avaient également débuté avec Facebook et Amazon. À ce sujet, Jaume Roures, PDG de MediaPro avait déclaré : « On n’annoncera jamais d’accord avant que les contrats soient signés ». Ce n’est désormais plus le cas.

Source : L’Équipe