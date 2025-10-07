Darty organise des Happy Hours et casse les prix avec ce code, mais il va falloir faire vite !

Le top départ des Happy Hours est lancé sur Darty. Pour quelques heures seulement, la célèbre enseigne vous offre 30 € en carte cadeau tous les 200 € d’achat. Mais attention, cette offre n’est valable que de 19h à 9h les 7 et 8 octobre. On vous explique tout !

Cliquez ici pour accéder aux offres sur Darty

L’automne est la saison préférée des amateurs de bons plans. Alors que les French Days s’achèvent et qu’Amazon organise en ce moment les Jours Flash Prime réservés aux abonnés Prime, Darty propose deux soirées exceptionnelles : les Happy Hours. Cet évènement qui se déroule les 7 et 8 octobre de 19h à 9h seulement vous donnent la possibilité de récupérer une partie de vos achats sous forme de carte cadeau.

En effet, pour chaque tranche de 200 € d’achat, Darty vous donne une carte cadeau de 30 € lorsque vous renseignez le code DARTY30 dans votre panier. Ce code est valable sur de nombreux produits telles que les TV, les PC portables, les smartphones, les tablettes, l’électroménager et bien plus encore. Et bonne nouvelle, il est même cumulable avec les offres en cours.

La carte cadeau est sécable et vous pouvez l’utiliser en magasin uniquement du 23/10/2025 au 07/12/2025. C’est le bon moment pour craquer si vous avez des achats à faire !

Vos achats vous reviennent à moins cher durant les Happy Hours sur Darty

Vous cherchez un nouvel ordinateur et les MacBook vous dont de l’oeil ? Durant les Happy Hours Darty, vous pouvez vous offrir les MacBook AIR de 13 pouces à prix cassé. Ainsi, le modèle avec une puce M2 est actuellement à 799 € au lieu de 1 199 €. Et avec le code DARTY30, vous recevez une carte cadeau de 90 €. Au final, il vous revient à 709 €.

Si vous souhaitez un modèle plus récent, le MacBook AIR de 13 pouces avec la puissante puce M4 est en promotion à 999 € seulement. Et avec le code DARTY30, vous récupérez 120 € sous forme de carte cadeau.

Le code est valable sur tous les univers du site internet de Darty hormis quelques exceptions comme les iPhone .17, 17 Pro et 17 Pro Max. Si vous voulez vous offrir l’un des nouveaux smartphones de la marque à la pomme, ce code est valable sur l’iPhone Air qui est actuellement affiché à 1 229 € mais qui vous permet donc d’avoir 180 € en carte cadeau. Samsung n’échappe pas à l’offre puisque le Samsung Galaxy Z Fold 6 est affiché à 1 002 € au lieu de 2 002 € et durant les Happy Hours Darty, vous recevez en plus 150 € en carte cadeau, ce qui fait chuter le prix à 852 € seulement.

Vous n’avez que quelques heures pour profiter des Happy Hours. Ne perdez pas de temps, profitez-en dès maintenant !