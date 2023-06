Darty casse le prix du pack Samsung Galaxy Z Flip 4 + Galaxy Watch 5

Un pack Samsung est à l'honneur chez Darty ! Pendant quelques jours seulement, le smartphone Galaxy Z Flip 4 et la montre Galaxy Watch 5 bénéficient d'une grosse réduction grâce à l'accumulation de deux remises immédiates et d'offres de remboursement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez jusqu'au dimanche 18 juin 2023 pour profiter d'une offre sur l'achat simultané du Galaxy Z Flip 4 et de la Galaxy Watch 5 sur le site Darty. En effet, la montre connectée proposée dans son format 40 mm et sa version Bluetooth est offerte pour l'achat du smartphone pliant.

Pour bénéficier de l'offre en question, il suffit d'ajouter les deux produits au panier et l'ensemble vous reviendra à exactement 749,99 euros au lieu de 1408,99 euros ; soit une remise immédiate de 360 euros de la part du site e-commerce français et une autre réduction de 299 euros correspondant à la valeur de la montre connectée. De plus, le smartphone et la montre connectée sont respectivement éligibles à une offre de remboursement de 100 euros valable et à une ODR de 30 euros avant le 25 juin 2023 (voir conditions). Au total, l'ensemble peut donc revenir à 619,99 euros.

Dévoilé en même temps que le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4 dispose d'un écran principal Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un d'écran secondaire de 1,9 pouce. On retrouve aussi le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 3700 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 12 avec une interface One UI. Côté APN, un double capteur principal de 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP sont de la partie. Et du côté de la connectique, celle-ci est composée de la norme Wi-Fi 6 (ax), du Bluetooth 5.1, du NFC, d'un port USB Type-C et du GPS.