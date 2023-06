Philips Fidelio X2HR : le casque haute résolution tombe à son prix le plus bas

À la recherche d'un très bon casque filaire en promotion ? Foncez vite chez Amazon où le fameux site e-commerce propose le Philips Fidelio X2HR/00 avec une jolie réduction de près de 40%. Focus sur ce nouveau bon plan !

Jusqu'à ce dimanche 11 juin, Amazon célèbre la Philips Brand Days 2023 où la marque néerlandaise effectue une pléiade d'offres promotionnelles sur une sélection de produits high-tech. Au sein de cette sélection, on retrouve notamment un casque filaire.

Disponible dans un coloris noir, le Philips Fidelio X2HR/00 est vendu par Amazon au prix de 79,99 euros au lieu de 131,61 euros ; ce qui fait une remise immédiate de plus de 50 euros de la part du site e-commerce. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et il est possible de payer le casque en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Le Philips Fidelio X2HR/00 est un casque filaire équipé de haut-parleurs de 50 mm vous garantissant des basses claires et équilibrées, des moyennes fréquences fluides et des aigus limpides. Ce modèle supra-auriculaire élimine l'augmentation de la pression atmosphérique derrière le haut-parleur, pour des hautes fréquences plus agréables. Enfin, il est doté de coussinets respirants de haute qualité avec mousse à mémoire de forme, conçus pour un confort longue durée et des performances sonores améliorées.