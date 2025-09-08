Clavier, stylet, écran XXL : cette tablette Lenovo explose les ventes de la rentrée et est à moins de 250 € !

Clavier, stylet et écran XXL : la Lenovo Idea Tab fait un carton chez Darty. En promo sous la barre des 250 €, elle s’impose déjà comme l’alliée numéro un des étudiants pour la rentrée.

La rentrée coûte déjà assez cher entre fournitures, inscriptions et transport. Bonne nouvelle : Darty allège votre facture avec une offre qui tombe à pic. La tablette Lenovo Idea Tab 11 pouces avec clavier folio et stylet passe à 249,99 € au lieu de 299,99 €, soit 50 € d’économies. Numéro un des ventes, ce pack séduit parce qu’il réunit tout ce qu’il faut pour travailler et prendre des notes efficacement, sans exploser votre budget.

Une tablette qui remplace (presque) un PC portable

Avec son écran 11 pouces 2,5K lumineux et sa fréquence de 90 Hz, la Lenovo Idea Tab ne se contente pas d’afficher vos cours : elle les rend clairs et agréables à lire. Ajoutez à cela quatre haut-parleurs Dolby Atmos® et vous obtenez un appareil aussi pratique pour suivre un TD en visio que pour binge-watcher une série après les révisions.

Sous le capot, un processeur MediaTek huit cœurs assure la fluidité, avec 70 % de puissance en plus par rapport à la génération précédente. Couplé à ses 128 Go de stockage, la tablette gère sans problème le multitâche : navigation web, cours en PDF, streaming et messagerie en simultané. Sa batterie de 7040 mAh tient toute la journée, de la première heure de cours au dernier bus.

Le pack qui change tout : clavier et stylet inclus

L’atout majeur de cette offre Darty, c’est le pack complet. Le clavier folio se fixe en un clic et transforme la tablette en petit ordinateur portable. Parfait pour rédiger un exposé ou taper ses fiches de révision sans galérer sur l’écran tactile. Pas besoin de Bluetooth ni de recharge : il fonctionne instantanément.

Le Lenovo Tab Pen, lui, va séduire les adeptes de l’écriture manuscrite. Avec 4 096 niveaux de pression et plus de 180 heures d’autonomie, il permet de griffonner, annoter des documents ou même dessiner avec un rendu fluide et précis. Pour les cours de maths, l’application MyScript Calculator résout les équations directement à la main : adieu la calculette oubliée à la maison.

Des outils intelligents pour gagner du temps

La Lenovo Idea Tab ne s’arrête pas au matériel. Elle intègre des applis pensées pour les étudiants : AI Note pour organiser ses cours, Nebo et Squid pour prendre des notes structurées ou libres, et une fonction “Entourer pour chercher” qui fait gagner un temps fou. Un mot inconnu dans un article, une image qui intrigue ? Il suffit de le cercler avec le doigt ou le stylet pour lancer une recherche Google instantanée.

Enfin, Lenovo promet un suivi logiciel sérieux : mises à jour jusqu’à Android 17 et correctifs de sécurité jusqu’en 2029. Une garantie rare pour une tablette à ce prix.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.