Loki (Disney+) : Owen Wilson annonce le tournage de la saison 2

Loki prépare son retour sur Disney+ ! Peu avant le début du tournage de la saison 2, Owen Wilson, l'acteur qui prêtait ses traits à l'agent Mobius, a annoncé son retour dans la série Marvel.

Plusieurs mois après la fin de la saison 1, les premières informations concernant la saison 2 de Loki apparaissent sur la toile. Interrogée concernant la suite des aventures du dieu de la malice par Good Morning America, Gugu Mbatha-Raw a confirmé le retour de son personnage.

La jeune femme interprétait Ravonna Renslayer, une juge de la TVA (Time Variance Authority), dans la première saison de la série. Vers la fin de l'histoire, elle disparaissait pour partir à la recherche de sa propre vérité et du “libre arbitre”. Le personnage avait auparavant fini par comprendre que la TVA l'a kidnappé, comme de nombreux variants, afin de la transformer en agent docile.

Owen Wilson assure que le tournage de la saison 2 de Loki est imminent

Peu après, Owen Wilson a également confirmé son retour dans la saison 2 de Loki. Dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères de Wired, l'acteur de 53 ans a annoncé le grand retour de Mobius. Agent de la TVA, le personnage se rapproche progressivement de Loki pour devenir son allié pendant la saison 1. Un lien amical fort naît entre les deux hommes, perdus dans les complots de la TVA, et leurs répliques font partie des points forts de la série.

“Oui, Mobius sera bien de retour dans Loki”, annonce sobrement Owen Wilson, dont c'était la première apparition dans le MCU. Le comédien précise avoir “vraiment apprécié Tom Hiddleston et toutes les personnes qui y ont travaillé”.

Pour mémoire, la saison 2 de Loki est actuellement en production. D'après les informations du magazine Backstage, le tournage devrait débuter dans le courant de l'été prochain. De son côté, Owen Wilson affirme que “nous allons commencer à le filmer très bientôt”.

Au vu du timing qui se dessine, on peut s'attendre à ce que la saison 2 de Loki soit diffusée dès l'année prochaine sur Disney+. On vous en dit plus dès que possible sur la série Loki. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.