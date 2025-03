Daredevil Born Again arrive enfin sur Disney+, voici ce qu’il faut savoir avant de retrouver Matt Murdock et sa bande

La série Marvel événement Daredevil Born Again débarque le 5 mars 2025 sur Disney+. Si vous avez besoin que l'on vous rafraîchisse un peu la mémoire avant de découvrir la suite des aventures du justicier, vous êtes au bon endroit.

Cet article est publié le 4 mars 2025. Nous sommes donc la veille de la sortie de Daredevil Born Again sur Disney+, série Marvel événement attendue depuis des années par les fans du justicier non voyant, alias Matt Murdock l'avocat dans la vie courante. Elle fait en effet partie des sorties du mois de mars sur la plateforme de streaming, et certainement celle sur laquelle vont se jeter de nombreuses personnes. Il faut dire qu'elle a mis du temps à arriver.

La troisième et dernière saison de Daredevil sur Netflix s'est achevée en 2018. L'espoir des spectateurs renaît à l'annonce d'une suite prévue pour 2024, mais là, coup de théâtre, Disney la juge trop mauvaise et reprend tout à zéro. Ce n'est finalement qu'un an plus tard qu'elle gagne enfin une date de diffusion officielle. Comme il s'est passé beaucoup de choses dans l'intervalle, un petit récapitulatif de l'histoire passée s'impose.

L'essentiel à savoir avant de vous plonger dans la série Marvel Dredevil Born Again

Précision importante, Darevil Born Again est bien la suite de la série Netflix. Elle ne démarre pas immédiatement après cela dit, les scénaristes ont opéré une ellipse de 5 ans. Pendant cette période, Matt Murdock n'a pas enfilé son costume rouge, et pour cause : il a fait arrêter son ennemi de toujours, Wilson Fisk, au courant de son identité secrète, et a passé un marché avec lui. Le Caïd ne touche pas à ses amis, pas plus qu'il ne révèle pas ce qu'il sait, et en échange, Matt Murdock ne fera rien contre Vanessa, la femme de Fisk.

Mais au début de Daredevil Born Again, Wilson Fisk est sorti de prison et, pire, a été élu maire de New-York. Les tensions finissent fatalement par monter et Daredevil est contraint de reprendre du service. Que la fans se rassurent, la violence viscérale qui a fait l'identité de la série Netflix est toujours là. Il y aura au total 9 épisodes, sachant qu'une saison 2 est déjà en cours de tournage. Elle sera une sorte de deuxième partie de la saison 1, selon les mots du réalisateur.