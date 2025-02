Les premières critiques de Daredevil Born Again sont tombées, la série est plus violente que jamais

La série Daredevil Born Again sur Disney+ ne fait pas dans la dentelle. Presque toutes les personnes qui ont pu en voir les 2 premiers épisodes confirment qu'elle est violente à souhait, comme sa prédécesseure.

L'annonce du retour du justicier de Hell's Kitchen dans sa propre série, 7 ans après la fin de la 3e saison sur Netflix, a été accueillie avec enthousiasme et un brin d'appréhension. C'est Disney+ qui accueillera Daredevil Born Again très bientôt, et la plateforme a voulu rassurer les fans. La suite des aventures de Matt Murdock gardera le ton sombre et la violence débridée qui ont fait en partie son succès.

Lire aussi – Daredevil Born Again : qui est la nouvelle conquête de Matt Murdock aperçue dans la bande-annonce ?

C'est facile à dire, mais dans les faits, qu'en est-il ? Difficile à dire a priori vu que Daredevil Born Again n'est pas encore sortie. Heureusement, comme à chaque fois, certaines personnes ont pu en visionner une partie en avant-première. Ici les 2 premiers épisodes. N'y allons pas par quatre chemins : celles et ceux qui avaient peur que Disney retienne les coups de l'avocat non-voyant peuvent souffler, c'est très loin d'être le cas. Morceaux choisis.

Daredevil Born Again est une série violente et sombre d'après les premières critiques

Un internaute raconte qu'il y a “un combat en plan séquence [sans coupure, ndlr] dans l'épisode 1 avec une fin sauvage”, ce qui “donne un coup d'envoi mémorable à la série“. Il ajoute que “les combats dans Daredevil sont déjà à un autre niveau” que ceux des séries Marvel actuelles.

Pour un autre, “l‘action est brutale et excellemment chorégraphiée de bout en bout“. Un dernier résume l'impression générale : la série est “grinçante, impitoyable et incroyablement sanglante ! Les fans de la série originale vont se régaler, en retrouvant l'intensité et la rage de la première saison [sur Netflix]”.

L'avis global est très positif et on note très peu de critiques négatives, même si pour certains, “quelques effets spéciaux semblent bâclés“. Tout cela est de très bon augure pour Daredevil Born Again, a retrouver le 4 mars 2025 sur Disney+.