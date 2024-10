On ne l'attendait plus, mais cette fois ça y est. La série Daredevil : Born Again a une date de sortie précise sur Disney+. Voici quand le super-héros fera son retour sur le petit écran.



Il y a des super-héros moins connus que d'autres, mais ça ne les empêche pas d'avoir leurs fans. C'est ainsi qu'à côté de Batman, Superman ou des Avengers, certains aiment suivre les aventures de Green Arrow ou de Daredevil par exemple. Ce dernier est d'ailleurs absent des écrans depuis 2018, après 3 saisons d'une série sur Netflix. Faisant partie de l'écurie Marvel, appartenant à Disney, le héros incarné par Charlie Cox a dû cesser ses activités pour préparer l'arrivée de Disney+.

Pendant 4 ans, c'est le silence radio, jusqu'à ce que la firme annonce Daredevil : Born Again, une nouvelle série mettant en scène l'avocat qui se transforme en justicier à la nuit tombée. Quelques détails se dévoilent au fil du temps, notamment le costume qu'enfilera l'acteur, mais cela reste maigre. On finit par apprendre que le résultat ne convient pas à Disney qui décide de recommencer à zéro. Depuis, la grande inconnue est bien sûr la date de sortie des épisodes. Elle est désormais officielle.

Voici la date de sortie de la série Marvel Daredevil : Born Again sur Disney+

Pour rappel, Daredevil : Born Again, qui se situe après les événements de Echo, raconte l'arc Mayor Fisk des comics. Dans celui-ci, Wilson Fisk, alias Kingpin, candidate à la mairie de New-York. Matt Murdock et lui devront s'affronter de nouveau lorsque leurs identités secrètes respectives feront parler d'elles. Notons que Vincent D'Onofrio reprendra son rôle du grand méchant patron de la pègre.

Au lieu des 18 épisodes prévus à l'origine, la série en comportera 9 au total. La réalisation est partagée entre Michael Cuesta (Homeland) et le duo composé de Justin Benson et Aaron Moorhead (Loki). Marvel a finalement officialisé le retour du héros. Daredevil : Born Again sortira sur Disney+ le 4 mars 2025. La série arrivera donc après le film Captain America : Brave New World le 12 février et avant Thunderbolts* le 30 avril, tous deux parties intégrantes du Marvel Cinematic Universe (MCU). Si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à jeter un œil à notre guide de visionnage.