Daredevil Born Again dévoile ses premières images de tournage, la série promet un retour aux sources

Alors que la série Daredevil Born Again est toujours attendue sur Disney+ en mars 2025, Marvel nous fait patienter avec une première image du tournage. L'occasion de rappeler que le show s'inscrira dans la continuité des premières saisons produites par Netflix.

Si Daredevil n'a jamais vraiment brillé sur grand écran (petite dédicace au nanar avec Ben Affleck dans le rôle titre), le Démon de Hell's Kitchen a en revanche connu son heure de gloire avec les trois saisons de la série Netflix, jugée par beaucoup comme l'un des meilleurs shows dédiés à un super-héros Marvel.

Sombre, violente, bien écrite et portée par un casting impeccable (Charlie Cox en tête dans la peau du vengeur masqué), la série a rapidement trouvé son public et les fans ont répondu présent pour suivre les ultimes aventures de Matt Murdock dans The Defenders. Seulement, depuis 2018, on attend toujours le retour en bonne et due forme du personnage.

On a bien eu le droit à quelques apparitions ici et là, comme ce bref caméo dans Spider-Man : No Way Home. Charlie Cox a incarné brièvement le héros aveugle dans la série She Hulk, mais disons que le résultat était très oubliable… Depuis quelques temps maintenant, on sait toutefois que l'acteur va renfiler le costume dans une toute nouvelle série pour Disney+, à savoir Daredevil Born Again.

Daredevil Born Again va continuer l'histoire de la série Netflix

Et si cette série très attendue a connu des débuts compliqués, marqués notamment par une refonte complète du projet, on sait maintenant qu'elle débarquera officiellement sur la plateforme le 4 mars 2025. Pour Disney, il ne reste plus qu'à dévoiler au compte-goutte des infos sur le show pour jouer avec l'impatience des fans.

A l'occasion d'une interview pour Empire, Charlie Cox a justement donné quelques détails sur l'intrigue de la série. Comme le précise l'acteur, Daredevil Born Again va s'inscrire directement dans l'univers développé dans les 3 premières saisons Netflix. “Il a été question très tôt de réinventer le tout, pour voir si Matt était une personne légèrement différente. Mais cela a fini par ressembler davantage à une suite. Une grande partie de l'histoire se poursuit. Les relations et la dynamique mises en place dans les saisons précédentes existent toujours”, assure l'interprète.

D'après Cox, l'intrigue prendra place quelques années après les évènements de The Defenders. Matt, Foggy et Karen Page sont maintenant associés au sein du même cabinet d'avocats et mènent une vie paisible. Comprenez dans ce sens que le Démon a rangé son costume au placard. Mais forcément, tout va partir en sucette selon ses dires et Daredevil va devoir faire son retour.

Source : Empire