Le Samsung T7 Shield de 1 To est à prix sacrifié, mais aujourd’hui seulement, vite !

Vous souhaitez acheter un disque dur pour profiter d’un espace de stockage supplémentaire ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le Samsung T7 Shield de 1 To est actuellement à prix cassé sur Amazon. Actuellement affiché à 95,15 € au lieu de 169,99 €, vous pouvez l’avoir à 70,15 € seulement avec le code MAR25. Mais attention, ce code n’est valable qu’aujourd’hui !

En parallèle des French Days, Amazon a décidé de fêter ses 25 ans jusqu’au 6 mai. Après plus de 6 jours de bons plans exceptionnels, le géant Américain a dévoilé le dernier code qui vous permet d’avoir 25 € de réduction dès 75 € d’achat. En renseignant le code MAR25 au moment du paiement, vous pouvez vous équiper du Samsung T7 Shield de 1 To à 70,15 € seulement.

Attention, ce code n’est valable que pour les 25 000 premiers clients sur les produits vendus par Amazon et il expire ce soir. Profitez-en sans tarder.

Profitez d’un espace de stockage supplémentaire à prix réduit !

Le Samsung T7 Shield de 1 To est un disque dur externe à la fois performant, solide et pratique. Il se distingue par sa technologie NVMe, capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. C’est un vrai plus pour ceux qui travaillent sur des fichiers volumineux ou qui réalisent du montage directement depuis le support.

Le T7 Shield a aussi été conçu pour durer. Avec sa coque renforcée, il résiste aux chutes jusqu’à 3 mètres, tout en étant certifié IP65 pour l’étanchéité à la poussière et à l’eau. Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, vos données sont entre de bonnes mains.

Il est par ailleurs compatible avec une large gamme d’appareils puisque vous pouvez le brancher sur PC sous Windows, Mac, Android, mais aussi sur smartphones et tablettes via USB-C.

Ce code promo cumulable avec l’offre en cours est une aubaine pour vous équiper d’un support rapide, fiable et robuste à prix réduit. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.