Samsung pourrait bien sauter une mise à jour pour sa prochaine montre connectée, voici pourquoi

Samsung prépare une nouveauté surprenante pour ses montres connectées. L’entreprise envisagerait d’abandonner une mise à jour pourtant attendue. Elle viserait une meilleure cohérence entre ses appareils.

Les grandes marques cherchent souvent à aligner l’évolution de leurs produits pour plus de cohérence. Samsung n’échappe pas à cette logique. Ses smartphones et ses montres connectées tournent sur des systèmes similaires, tous basés sur Android. Alors que la version One UI 7 vient tout juste d’arriver sur les téléphones Galaxy, les utilisateurs de Galaxy Watch attendaient naturellement la version Watch. Mais selon plusieurs sources, la marque pourrait faire un saut inattendu.

Samsung envisagerait en effet de passer directement de One UI 6 Watch à One UI 8 Watch, sans jamais proposer de version 7. Ce changement viserait à harmoniser les numéros de version entre les smartphones et les montres de la marque. L’entreprise préparerait la sortie de la huitième version, une mise à jour basée sur Android 16, attendue en version bêta dès le mois prochain. L’OS final devrait ensuite arriver à la fin de l’été, ce qui rendrait la 7 rapidement obsolète sur ces appareils.

Samsung alignerait One UI 8 Watch avec ses smartphones pour lancer la Galaxy Watch 8

Ce choix de sauter une version serait une première pour les montres Galaxy. À l’heure actuelle, les modèles récents utilisent One UI 6 Watch, reposant sur Wear OS 5. Samsung aurait initialement pu proposer une version 7 basée sur Wear OS 5.1 et Android 15. Mais en privilégiant One UI 8 Watch dès cet été, la marque proposerait une mise à jour directement en phase avec ses futurs smartphones haut de gamme, qui recevront aussi Android 16 à la rentrée.Cela permettrait à la marque d’assurer une cohérence logicielle sur l’ensemble de son écosystème, facilitant les mises à jour simultanées entre montres et téléphones.

One UI 8 Watch pourrait être dévoilée en même temps que la Galaxy Watch 8, prévue pour juillet. La mise à jour devrait inclure un nouveau design et des améliorations liées à la santé. Samsung pourrait aussi en profiter pour intégrer Wear OS 6, basé lui aussi sur Android 16. Cela permettrait à la prochaine génération de montres connectées d’être totalement synchronisée avec les téléphones Galaxy, aussi bien en interface qu’en fonctionnalités.