Le trailer de Daredevil Born Again fait des clins d’œil au MCU, les avez-vous vu ?

Sitôt diffusé, sitôt décortiqué. Le premier trailer de Daredevil Born Again contient plusieurs easter eggs faisant référence au Marvel Cinematic Universe. On vous les dévoile, et bien sûr on vous les explique.

Les fans de Matt Murdock, alias Daredevil, ont enfin eu droit à un aperçu de Daredevil Born Again, à venir sur Disney+. Environ 2 mois après quelques images de tournage, un premier trailer est venu confirmer le ton violent de la série, à grands coups de braquages, de combats et d'os douloureusement brisés. La courte vidéo ne se résume pas à ça cela dit. Histoire de rappeler que Daredevil fait partie du Marvel Cinematic Universe (MCU), elle contient plusieurs clins d'oeil faisant directement référence à ce dernier.

Avant de vous les détailler, rappelons pour les comprendre que Daredevil Born Again se déroule en 2026, après les événements des séries She-Hulk Avocate (2022) et Echo (2024). L'ancien chef mafieux Wilson Fisk est devenu maire de New-York. De son côté, Matt Murdock essaye de faire régner un minimum de justice à travers son cabinet d'avocat. Quand Fisk apprend que l'homme et Daredevil ne font qu'un, leur affrontement devient inévitable.

Voici les easter eggs cachés dans le trailer de Daredevil Born Again

Presque toutes les références au MCU se situe dans l'image ci-dessous. Le plan reproduit une double page du comics Daredevil n°595 en y ajoutant quelques éléments, entourés en rouge. Le plus évident est l'affiche pour la comédie musicale Rogers, Steve de son prénom, le Captain America original. Les plus attentifs se souviendront l'avoir déjà vu dans la série Hawkeye pour la première fois, avant de la retrouver dans plusieurs films comme Spider-Man No Way Home ou Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Juste au-dessus, en noir, on peut voir une publicité pour un club appelé Harlem's Paradise. Son propriétaire n'est autre que Luke Cage, qui a lui aussi eu droit à sa série. Une autre publicité, à droite de l'affiche Rogers The Musical, vante les mérites de la boisson Pingo Doce, un soda vert au guarana aperçu dans L'Incroyable Hulk de 2008, puis plus tard dans Ant-Man (2015) et Deadpool & Wolverine (2024).

En haut à droite de l'image se cache une subtilité. Le panneau bleu sur lequel est écrit “Happy New Year” (bonne année) est sponsorisé par la Pym van Dyne Foundation. Pour comprendre, direction Ant-Man et la Guêpe Quantumania en 2023. On y apprend que Hope van Dyne, jouée par Evangeline Lily, a récupéré l'entreprise Pym Technologies pour en faire la fondation Pym van Dyne. À travers elle, l'héroïne se sert des Particules Pym inventées par son père, qui servent à changer de taille, pour mener des actions humanitaires.

Enfin, un plan à retrouver un peu plus bas montre différents masques de Daredevil. Celui du milieu est jaune, rappelant le costume de la même couleur porté par Matt Murdock dans She-Hulk. Il est l’œuvre du créateur de mode Luke Jacobson. L'idée se base sur la tenue originale de Daredevil, créée par Bill Everett, co-créateur du héros. Le justicier non-voyant passe au rouge intégral en 1965, dans le 7e numéro du comics.

En attendant de retrouver Murdock dans un film Marvel, nous pourrons regarder Daredevil Born Again à partir du 4 mars 2025 sur Disney+. L'acteur Charlie Cox sera accompagné de Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson) et Jon Bernthal (Frank Castle/le Punisher) dans les rôles principaux.