Dailymotion fait peau neuve et espère atteindre le milliard d’utilisateurs d’ici 3 ans

Dailymotion, la plateforme française d'hébergement de vidéos détenue par Vivendi a annoncé son intention de remanier sa plateforme et d'attirer de nouveaux utilisateurs afin de mieux concurrencer YouTube et TikTok.

L'histoire actionnariale de Dailymotion a été pour le moins mouvementée : intervention de l'État français pour empêcher une vente à l'étranger, reprise par Orange pour recapitaliser la société et rachat par Vivendi en 2015. Après plusieurs années dans l’ombre, la plateforme souhaite désormais retrouver sa place dans l'univers très concurrentiel de la vidéo en ligne.

Aujourd’hui, moins d'un quart de ses 400 millions d'utilisateurs mensuels actifs accèdent au site en direct, c’est-à-dire que 75 % des vidéos Dailymotion sont visionnées en dehors de la plateforme, que ce soit sur d’autres sites internet ou encore sur les réseaux sociaux. Malgré ces chiffres très loin de ceux de YouTube, Dailymotion s’est fixé un objectif très ambitieux, puisqu’il vise à franchir le cap du milliard d'utilisateurs d'ici à 2026.

Dailymotion veut presque tripler son nombre d’utilisateurs en trois ans

Pour atteindre le milliard d’utilisateurs, la plateforme française compte avant tout sur les créateurs. Dailymotion est actuellement à la recherche des créateurs de contenus avec lesquels elle partagera les revenus publicitaires. La plateforme a déjà sélectionné 200 créateurs et ambitionne d'en attirer plus de 5 000 d'ici fin 2024. Ces créateurs apporteront un « point de vue sur le monde à travers leurs décryptages », selon le COO Guillaume Clément, et offriront aux utilisateurs des angles différents sur des sujets variés.

L'algorithme de Dailymotion analysera ensuite « le score de sentiment » des vidéos pour recommander des contenus complémentaires ou contradictoires. La plateforme met également à jour son application mobile avec de nouvelles fonctionnalités telles que “React”, les commentaires des utilisateurs au format vidéo, ou encore les sondages, qui permettront de renforcer les interactions et renforcer le sentiment participer à un débat.

Avec la montée en puissance des plateformes de vidéos courtes telles que TikTok et la domination continue de YouTube, Dailymotion a du pain sur la planche. Pour l’occasion, la plateforme s’est refait une beauté, puisqu’elle bénéficie désormais d’un nouveau design afin d’attirer une nouvelle génération d’utilisateurs. La plateforme notamment un format plus vertical, et se fond ainsi dans la masse des autres applications proposant la même chose.