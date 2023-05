Super Mario Bros : le film est déjà disponible en streaming gratuit (et illégal) sur Twitter

Le film Super Mario Bros est actuellement le plus important film diffusé au cinéma, puisqu'il vient de dépasser le milliard de dollars au box-office mondial, mais pendant quelques heures, vous pouviez suivre les aventures de Mario directement sur votre compte Twitter.

Nintendo n’a pas dû passer un très bon week-end. Le film d'animation d'Illumination Super Mario Bros a été mis en ligne dans son intégralité sur Twitter. Divisé en deux parties, les spectateurs ont pu voir le film complet de 92 minutes sans frais supplémentaires, grâce aux efforts de l'utilisateur de Twitter « vidsthatgohard ».

Il ne s’agissait d’ailleurs pas d’une version de mauvaise qualité filmée avec une caméra, mais bien du fichier original avec les voix anglaises. Le problème, c’est que ces deux vidéos sont restées en ligne pendant plusieurs heures, ce qui a laissé le temps à près de 10 millions de personnes de visionner l’œuvre de Nintendo.

Nintendo supprime le tweet, mais c’est trop tard

Cette fuite d’envergure intervient quatre mois après que Twitter a annoncé que les abonnés au service Twitter Blue pouvaient désormais télécharger des vidéos d'une durée maximale de 60 minutes, soit bien plus que la limite précédente de 10 minutes. L’internaute a donc pu tirer parti de la nouvelle fonctionnalité mise en place par Elon Musk pour mettre en ligne l’intégralité du film.

Le plus étrange, c’est que Nintendo aura mis près de 7 heures à supprimer le tweet. Si les presque 10 millions d’utilisateurs n’avaient pas eu l’occasion de visionner le film, il s’agit d’un manque à gagner estimé à un peu moins de 100 millions de dollars pour l’entreprise. Évidemment, bon nombre d’internautes avaient déjà visionné le film, mais des centaines en ont profité pour remercier l’auteur de la fuite, car ils n’avaient pas encore eu l’opportunité de le visionner.

Le fait qu'Elon Musk ait dissous le Conseil de confiance et de sécurité de Twitter et licencié la plupart des équipes chargées de la conformité lorsqu'il a pris les rênes de l'entreprise l'année dernière n'est pas non plus d'un grand secours pour les différents producteurs, qui doivent eux-mêmes rester plus vigilants que jamais.

D’ailleurs, Super Mario Bros n’a pas été le seul film à fuiter dans son intégralité sur les réseaux sociaux. Avatar 2 la voie de l’eau a aussi été publié en entier sur Twitter, mais le tweet a également été retiré depuis.