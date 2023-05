YouTube va interdire les bloqueurs de publicité pour vous forcer à payer pour le Premium

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de YouTube qui utilisent la plateforme de vidéo à la demande gratuitement. Google a commencé à bloquer ceux qui utilisent des bloqueurs de publicité.

Google est depuis longtemps en désaccord avec les bloqueurs de publicité, interdisant les applications de blocage de publicité sur le Play Store en 2016 et mettant en œuvre des changements dans Chrome qui pourraient sonner le glas des extensions de blocage de publicité dans un avenir proche. Pour aller plus loin, l’entreprise semble avoir pris de nouvelles mesures sur YouTube pour certains internautes.

Un utilisateur de Reddit a eu la mauvaise surprise d’être accueilli sur YouTube par un message contextuel expliquant que les bloqueurs de publicité n'étaient pas autorisés sur YouTube et qu'il avait la possibilité de s'inscrire à YouTube Premium, la formule payante de l’entreprise. Cette initiative s'inscrit probablement dans le cadre des efforts déployés par Google pour investir davantage dans ses offres d'abonnement en 2023, YouTube Premium ayant atteint le chiffre record de 80 millions d'abonnés en 2022.

Google veut contrer les bloqueurs de publicité

Les publicités représentent une part importante des revenus de Google et YouTube s'appuie depuis longtemps sur ce modèle pour proposer des vidéos gratuitement au plus grand nombre, donc il n’est pas si surprenant de voir l’entreprise tourner la vis.

Il reste à voir si ce test sera déployé à plus grande échelle, mais il semble que YouTube soit attaché à son modèle de revenus basé sur la publicité et veuille s'assurer que le seul moyen d'éviter les publicités est de s'abonner à YouTube Premium. Bien qu'il s'agisse d'une stratégie commerciale raisonnable, elle risque d'aliéner une grande partie des utilisateurs qui n'ont pas les moyens de payer un abonnement, et qui sont frustrés face à l’augmentation de la charge publicitaire de ces dernières années.

Pour rappel, YouTube Premium permet de supprimer les publicités de la plateforme, mais l’abonnement n’est pas des plus abordables, puisqu’il faut débourser 12 euros par mois en France. Heureusement, Google a commencé à faire disparaitre certaines de ses publicités les plus intrusives sur YouTube. Il faudra voir si les nouvelles mesures de Google vont ou non être bien accueillies par la communauté.