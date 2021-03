Dacia Spring Electric : prix, date de sortie, autonomie, tout savoir sur la citadine électrique

Toutes les spécifications techniques et les informations sur les tarifs, l'équipement et la disponibilité de la Dacia Spring Electric sont désormais connues. Voici tout ce que vous devez savoir sur la voiture 100% électrique la moins chère vendue en France.

Dacia, la filiale de Renault spécialisée dans les véhicules à bas coût, a officialisé bon nombre d'information sur sa nouvelle Spring Electric, une citadine misant sur le rapport qualité-prix. Le véhicule est fabriqué en Chine et non en Roumanie comme c'est généralement le cas avec Dacia. Elle est assemblée dans une usine du constructeur automobile Dongfeng Motor Corporation, qui est dans le top 4 des fabricants automobiles chinois, située dans la ville de Shiyan. La Dacia Spring Electric est le fruit d'une collaboration entre Renault, Nissan et Dongfeng.

Quel est le prix de la Dacia Spring Electric ?

Son principal argument de vente est son tarif. La Dacia Spring Electric est présentée comme “la voiture 100% électrique la plus abordable du marché”. Le véhicule est donc commercialisé à un prix particulièrement attractif, le rendant accessible au plus grand nombre.

La Dacia Spring Electric version Confort est affichée en série au prix catalogue de 16 990 euros, soit 12 403 euros après déduction du bonus écologique. Il est possible d'ajouter une roue de secours en option à 180 euros ainsi qu'un câble charge mode 3 Type 2 pour la somme de 250 euros. Les peintures métallisées Gris Éclair, Bleu Cenote et Rouge Goji sont facturées 500 euros, alors que le coloris Blanc Kaolin est quant à lui inclus dans le prix.

La promesse est tenue : la Dacia Spring Electric de série est bien la voiture électrique la moins chère commercialisée en France. Rappelons que la Citroën Ami est un véhicule 100% électrique disponible à un prix inférieur (à partir de 6900 euros), mais qu'elle n'est pas homologuée comme une voiture. Il s'agit d'un quadricycle sans permis qui ne peut pas être comparé à la Dacia Spring Electric. Notre test de la Citroën Ami vous en apprendra plus.

La Dacia Spring Electric est-elle disponible en location ?

La Dacia Spring Electric est disponible également à la location longue durée. Pour un contrat de 49 mois et 40 000 kilomètres, comptez 89 euros de loyer par mois pour la version Confort et 94 euros pour la version Confort Plus, après déduction du bonus écologique et avec la prime à la conversion, cette dernière permettant de ne pas payer d'apport le premier mois. La version Business n'est pas disponible en LLD. En location, la prise de charge rapide Combo 30 kW est en option.

Rappelons qu'au terme de la location longue durée, vous ne disposez pas d'option d'achat pour acquérir la voiture, que vous devez retourner à Dacia sauf prolongation du contrat. Il s'agit donc vraiment d'une location et non d'une alternative au crédit à la consommation, il est important de bien distinguer les différentes formes de leasing automobile.

Ajoutons qu'il sera aussi possible de louer une Dacia Spring via les enseignes E.Leclerc. Un partenariat entre Renault et le distributeur a été annoncé pour mettre à disposition des clients une flotte de 3000 véhicules électriques. Le tarif est basé sur une location journalière fixée à 5 euros, auxquels il faut ajouter la consommation électrique, basée sur le kilométrage. Des détails à ce sujet sont encore attendus. Cette alternative permet à la fois de dépanner pour un besoin ponctuel, ou d'essayer la voiture pendant quelques jours avant un éventuel achat.

Quand sort la Dacia Spring Electric ?

Les précommandes pour la Dacia Spring Electric ouvrent dès le 20 mars 2021. Mais la livraison des véhicules ne débutera que dans le courant de l'automne, sans précision sur une date de sortie exacte pour le moment. Rappelons que des pénuries de composants freinent sérieusement la production automobile depuis 2020.

A priori, Renault devrait par contre parvenir à livrer de premières Dacia Spring Electric à E.Leclerc dès mars ou avril, où elles seront proposées à la location à la journée.

Chaque précommande donne droit à une carte de recharge prépayée pour environ 2000 kilomètres sur le réseau Plugsurfing. La période de précommande devrait s'étaler jusqu'au mois de juin. À partir de là, il ne sera possible de commander la voiture que de manière traditionnelle.

À noter que la Dacia Spring Electric est dérivée du Renault K-ZE (qui s'inspire lui-même du Renault Kwid), lancée en Chine à la fin de l'année 2019, mais dont la vente a été arrêtée dès la mi-2020 à cause de son échec commercial. Ce dernier est notamment dû au fait que le véhicule n'a pas été homologué en Chine pour que les consommateurs puissent bénéficier des aides financières locales. La Dacia Spring Electric devrait soulever plus d'enthousiasme chez nous que ne l'a fait le K-ZE dans l'Empire du Milieu.

La Dacia Spring Cargo, une version utilitaire du véhicule avec seulement deux places assises, ne sera commercialisée qu'à partir de 2022.

Un design de citadine compacte

La Dacia Spring Electric adopte un format compact avec ses dimensions de 3,74 mètres de longueur (soit un peu plus long qu'une Twingo), 1,62 mètre de largeur (1,77 mètre avec les rétroviseurs) et une hauteur de 1,52 mètre. Le tout pour un poids de 950 kilogrammes quand le véhicule est vide. Ce qui ne l'empêche pas de pouvoir accueillir jusqu'à quatre personnes au sein de l'habitacle et de proposer un système à cinq portes.

Ces caractéristiques en font une bonne citadine, simple à manœuvrer en ville et pouvant facilement trouver une place pour se garer avec son diamètre de braquage de 9,40 mètres. La Spring est équipée de barres de toit, d'un ski arrière et d'une garde au sol surélevée. Le coffre d'une capacité de 300 litres est relativement spacieux pour une compacte, avec également la possibilité de rabattre la banquette arrière pour libérer jusqu'à 620 litres d'espace.

Esthétiquement, le véhicule a plutôt fière allure pour une Dacia, avec des lignes musclées et des jantes diamantées noires 14. Elle a presque l'air d'un petit SUV sportif, surtout avec les touches d'orange disponibles sur le modèle Confort Plus. La nouvelle signature lumineuse en forme d’Y de Dacia inaugurée avec la dernière Sandero rend très bien sur la Spring Electric, l'attention portée aux feux avant comme arrière est appréciable.

À l'intérieur, forcément, l'espace est réduit. Le conducteur est assis haut, avec le volant qui se retrouve du coup assez bas. Ce qu'il n'est pas possible de régler puisque la position en haut du siège et celle de la colonne de direction du volant sont fixes. Le siège peut seulement changer de position vers l'avant et l'arrière. On retrouve une sellerie mi-cuir, mi-tissu sur les versions pour particuliers, et seulement TEP pour la variante destinée aux professionnels. Cette dernière profite aussi de protection aux seuils de porte et au seuil de coffre, ainsi que des tapis de sol à l'avant et à l'arrière.

Quelle est l'autonomie de la Dacia Spring Electric ?

Avec sa batterie d'une capacité de 27,4 kWh, la voiture électrique est annoncée à jusqu'à 230 kilomètres d'autonomie en cycle mixte du standard de mesure WLPT, qui se base sur un cycle normalisé complet composé de 57% de trajets urbains, de 25% de trajets périurbains et de 18% de trajets sur autoroute. La Dacia Spring Electric atteint jusqu'à 305 kilomètres en cycle urbain WLTP, qui ne prend en compte que le trajet en ville du cycle précédemment décrit. Nous le rappelons, la Spring est destinée avant tout à un usage citadin et non aux baroudeurs.

Le véhicule se recharge par l'intermédiaire de la prise disposée à l'avant. Comme d'habitude, plusieurs options de puissance, et donc de vitesse de charge, sont disponibles :

13h30 pour une charge complète sur une prise domestique standard de 2,3 kW .

pour une charge complète sur une prise domestique standard de . 8h30 pour une charge complète sur une prise Green Up ou Wallbox de 3,7 kW .

pour une charge complète sur une prise Green Up ou Wallbox de . 4h51 pour une charge complète sur une prise Wallbox. Le connecteur Type 2 installé de série ne supporte une puissance que jusqu'à 6,6 kW ne permettant pas de profiter pleinement des performances des Wallbox à 7,4 kW et supérieur.

pour une charge complète sur une prise Wallbox. Le connecteur Type 2 installé de série ne supporte une puissance que jusqu'à ne permettant pas de profiter pleinement des performances des Wallbox à 7,4 kW et supérieur. 50 minutes pour une charge jusqu'à 80% avec la prise Combo DC 30 kW (en option à 600 euros) sur une borne de charge rapide compatible.

La consommation de la Dacia Spring Electric atteint 13,9 kWh/100 km en moyenne en cycle mixte, et 10 kWh/100 km en moyenne en cycle urbain.

Quelles sont les performances de la Dacia Spring Electric ?

La motorisation repose sur une puissance de 33 kW, soit 44 chevaux. La Dacia Spring Electric est capable d'atteindre jusqu'à 125 km/h, mais la citadine électrique va prendre du temps pour arriver jusque là. Elle dispose d'une accélération de 0 à 100 km/h en 19,1 secondes. Et il lui faut la bagatelle de 24 secondes pour passer de 80 à 120 km/h.

Un mode économie d'énergie est disponible, permettant de gagner jusqu'à 9% d'autonomie. La puissance du véhicule descend alors à 30 chevaux pour une vitesse maximale de 100 km/h.

Quelles fonctions connectées sur la Dacia Spring Electric ?

Le système multimédia MEDIA NAV et son écran tactile de 7 pouces, disponible en option ou inclus dans la version Confort Plus, permet la réplication smartphone via Android Auto et Apple CarPlay. Il est possible de passer des appels, se faire lire et dicter des messages, lancer un itinéraire GPS, demander la lecture d'une playlist, d'un podcast ou d'un livre audio… le tout par commande vocale ou commandes de navigation, tactiles via l'écran ou molettes et boutons. Spotify, Waze, WhatsApp et bien d'autres applications sont compatibles. Enfin, la Dacia Spring Electric embarque une connectivité Bluetooth.