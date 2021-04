Leclerc propose la Dacia Spring en location pour 5 euros par jour

Leclerc et Renault annoncent ce mardi 6 avril 2021 un partenariat qui vise à louer la Dacia Spring pour 5 euros par jour dans les magasins de l'enseigne. La Renault ZOE sera également proposée à la location dès 6 euros par jour.

Leclerc et Renault annoncent ce mardi 6 avril le lancement d'un partenariat qui vise à proposer plusieurs milliers de véhicules électriques à la location à très bas coût, dès 5 ou 6 euros par jour. 3 000 Dacia Spring sont en effet en train d'être livrées dans les magasins de l'enseigne – elles seront proposées sans engagement pour 5 euros par jour seulement. 1 000 Renault ZOE viennent renforcer cette flotte avec des locations à 6 euros par jour. L'enseigne explique que dans un premier temps la disponibilité de ces véhicules dans les enseignes risque d'être limitée car tous les véhicules ne seront livrés que d'ici la fin du printemps.

“Aujourd’hui, les jeunes passent très peu leur permis de conduire, ils n’envisagent pas d’acheter de voitures mais veulent les louer. C’est en partie pour cela que l’on lance cette offre !”, explique Michel-Édouard Leclerc à Capital. Ce partenariat n'a rien d'une surprise puis qu'on vous parlait déjà de ce rapprochement entre Dacia et les enseignes du groupe E. Leclerc début décembre 2020. A l'époque, Leclerc annonçait le lancement des premières locations le 1er mars 2021 – l'opération aura donc pris un petit mois de retard. Renault veut croire que mettre à disposition ce type de véhicule pour un prix aussi bas va “encourager le test puis l'adoption de ce mode de transport plus vert par des milliers d'automobilistes”.

Vendu au prix de 12 043 euros après bonus écologique, la Dacia Spring est le SUV électrique le moins cher du marché. Le véhicule dispose d'une autonomie de 225 km en cycle WLTP et de 295 km en WLTP City grâce à une batterie 26,8 kWh qui permet jusqu'à 6 jours d'utilisation urbaine sans recharge. La recharge, justement, prend 4 h 27 mn avec un adaptateur standard 7kW ou 80% en moins d'une heure si vous avez accès à un chargeur rapide en courant continu. Au-delà le véhicule embarque des équipements dernier cri, et la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay.

