Huawei et le constructeur Arcfox (joint-venture entre Huawei et le constructeur BAIC) envoient une invitation pour un événement de présentation le 17 avril 2021. Le carton d'invitation montre les lignes d'un véhicule de luxe, l'Arcfox Alpha S HBT dont Huawei a conçu certains équipements. La firme souligne qu'elle préfère délivrer des solutions pour tous les constructeurs automobiles, plutôt que de se lancer vraiment dans la construction de voitures électriques – et cite l'exemple des capteurs LiDAR dont elle compte faire chuter les prix.

Huawei affirmait récemment “tout ce que Tesla peut faire nous pouvons le faire”. La firme s'est récemment associée au constructeur de voitures basé à Shanghai pour lancer une joint-venture baptisée Arcfox. Il ne faut pas y voir une tentative d'expansion de Huawei sortie de nulle part dans un contexte de difficultés sur les activités mobiles : Huawei s'intéresse depuis très longtemps aux voitures électriques et à la conduite autonome.

On se souvient par exemple qu'à l'époque où les constructeurs commençaient à peine à parler d'intelligence artificielle dans les smartphones que Huawei avait fait la démonstration d'un système de conduite autonome basé sur la puce Kirin du Mate 10 Pro. C'est donc dans ce contexte qu'on apprend que Huawei et Arcfox dévoileront leur premier modèle de voiture électrique ensemble le 17 avril 2021. Arcfox compte déjà deux modèles de voitures dans son catalogue, la Arcfox GT, et Arcfox ECF – le nouveau modèle est le premier où les deux marques apposent vraiment leur sceau.

Huawei et Arcfox présenteront la Alpha S HBT le 17 avril 2021

Pour bien le rappeler, le modèle aurait d'ailleurs pour nom complet Alpha S HBT (pour Huawei BAIC Together). L'arrivée de ce véhicule ne veut pas dire qu'il faut considérer pour autant Huawei comme un constructeur automobile. La marque est d'ailleurs très claire à ce sujet : son ambition est de délivrer des solutions au plus grand nombre de constructeurs automobiles et non de construire lui-même des véhicules.

En cela, l'Alpha S HBT fera assurément office de vitrine technologique. Arcfox avait déjà présenté l'Alpha S en janvier 2021, ce qui permet déjà de disposer de quelques photos qui montrent le design de la voiture. La version HBT devrait embarquer toute une série d'équipements Huawei notamment son système embarqué. Huawei explique également travailler sur un système de capteurs LiDAR moins chers – avec l'ambition de faire baisser le coût de ce composant à 200 dollars, voire autour de 100 dollars.

La fiche technique des Alpha S (non-HBT) est connue dans les grandes lignes. L'Alpha S embarque une motorisation de 218 chevaux avec un couple maximal de 360 Nm. Côté batterie trois variantes sont proposées permettant de délivrer respectivement 525, 603 et 708 km d'autonomie en une seule charge (selon le standard de mesure chinois NEDC).

La variante HBT devrait assurément aller plus loin et mettra l'accent sur les nouveaux capteurs LiDAR développés par Huawei et des solutions de capteurs et de calcul très avancées (6 radars à ondes millimétriques, 12 caméras, 12 radars ultrasoniques et une puce Huawei délivrant jusqu'à 352 TFLOPS) – lui permettant de proposer un véhicule pouvant se comporter comme une voiture autonome de niveau supérieur à L3 pour un tarif que l'on espère raisonnable.

