Dacia Spring : E.Leclerc va proposer le véhicule électrique en location dans ses supermarchés

Renault annonce un partenariat qui va déboucher sur la location de 3000 voitures électriques Dacia Spring dans les magasins E.Leclerc. A en croire le constructeur l’opération vise à permettre au plus de français possibles de tester le véhicule, dans l’espoir d’accélérer la transition vers le tout électrique.

Envie de tester un véhicule électrique sans vous ruiner ? Un peu de patience ! Dès le 1er mars 2021, les magasins E.Leclerc, déjà très en pointe sur la location de véhicules à petit prix, vont proposer deux options très intéressantes : le Dacia Spring et la Renault Zoé. On n’a malheureusement pas encore tous les détails de l’opération. On ne connaît en effet, à ce stade, ni de grille tarifaire, ni les conditions de l’offre dans les 504 agences de location E.Leclerc.

Néanmoins Renault annonce dans un communiqué de presse avoir noué un partenariat avec l’enseigne pour proposer à terme à la location 4000 véhicules dont 3000 Dacia Spring, un SUV très attendu. « Grâce à ce nouveau partenariat entre le Groupe Renault et E.Leclerc Location, c’est l’expérience de l’électrique qui va pouvoir être accélérée partout en France, et au prix le plus abordable du marché » explique Renault.

Avant de souligner que 4000 véhicules (3000 Dacia Spring et 1000 Renault ZOE) ont été commandés par l’enseigne de supermarchés : « Une démarche qui devrait encourager le test puis l’adoption de ce mode de transport plus vert par des milliers d’automobilistes », veut croire le constructeur.

La Dacia Spring Electric est conçue comme un SUV électrique bon marché. Le véhicule dispose d’une autonomie de 225 km en cycle WLTP et de 295 km en WLTP City (cycle d’homologation comportant uniquement la partie urbaine du cycle homologué) grâce à sa batterie 26,8 kWh, ce qui selon Renault garantit « une grande polyvalence d’utilisation, urbaine mais aussi périurbaine ».

Le constructeur affirme que dans une utilisation citadine, il est possible d’utiliser la voiture pendant 6 jours sans le recharger. La recharge proprement dite prend 4 heures et 27 minutes avec un adaptateur standard 7kW, ou permet d’atteindre 80% en un peu moins d’une heure si vous passez par une borne de recharge rapide en courant continu (50 mn). Sous réserve d’être doté d’un adaptateur vendu séparément.

La Dacia Spring Electric est dotée d’une sélection confortable d’équipements de bord. On a notamment un système d’infotainment MEDIA NAV avec un écran 7″, Bluetooth, Android Auto et Apple CarPlay. Il y a également un système d’aide au parking et la climatisation.