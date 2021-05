Cyrus SF5 : Huawei livrera les premiers exemplaires de sa voiture électrique en juin 2021

Huawei vient d'annoncer que les livraisons de la Cyrus SF5, sa première voiture électrique, ont été décalées en juin 2021. Initialement prévue en mai, le constructeur doit faire face à un nombre élevé de commandes, et n'a pas eu d'autres choix que reporter la mise sur le marché.

Comme vous le savez peut-être, Huawei a fait sensation au Salon de l'Auto de Shanghai il y a deux semaines en dévoilant sa toute première voiture électrique : la Cyrus Huawei Smart Selection SF5. Fabriquée en partenariat avec la marque Cyrus, il s'agit d'un véhicule hybride disposant d'une puissance de 405 kW, avec un couple maximal de 802 Nm.

Selon les dires de Huawei, la voiture réalise le 0 à 100 km/h en seulement 4,68 secondes. Une fois passée en mode électrique, la Cyrus SF5 enregistre une autonomie de 180 kilomètres, tandis qu'en mode hybride le véhicule serait capable de rouler pendant plus de 1000 km. Bien entendu, la voiture embarque de nombreuses technologies Huawei, à commencer par Huawei HiCar, une variante d'HarmonyOS pensée pour concurrencer Android Auto.

On retrouve également le Huawei Car Smart Screen, le système d'infodivertissement de Huawei, qui avait d'ailleurs cartonné à son lancement en Chine en janvier 2021. Rajoutons à cela le Huawei Smart Cockpit, un écran 15,6″ qui affiche toutes les infos essentielles au conducteur, et un système d'aides à la conduite ultra complet, grâce à quatre caméras latérales, des radars à ondes millimétriques et des radars à ultrasons.

Huawei retarde les livraisons devant le trop grand nombre de commandes

Proposée à partir de 246 800 yuans, soit 31 543 € après conversion, la Cyrus SF5 a rapidement trouvé preneur. Seulement deux jours après l'ouverture des précommandes le 20 avril, Huawei enregistrait déjà 3000 commandes. D'abord prévues en mai 2021, Huawei a été contrait de reporter les premières livraisons de la Cyrus SF5, en raison de la forte demande des acheteurs. Le constructeur a donc confirmé que les premiers exemplaires seront expédiés dès le mois de juin.

Les livraisons se feront progressivement, par petits lots de voitures. Un porte-parole de la firme de Shenzhen a fait savoir que le constructeur allait augmenter la capacité de production pour répondre à la demande croissante des clients. Il convient de préciser que la Cyrus SF5 est pour l'instant réservée au marché chinois. Rien ne dit qu'elle sera commercialisée un jour sur d'autres marchés.

Source : Huawei Central